Freizeit Beach Party in Kamp-Lintfort: So läuft die Vorbereitung

Kamp-Lintfort. Bevor die Beach Party in Kamp-Lintfort beginnen kann, gibt es viel Arbeit. Und: Bis zu diesem Datum läuft das Gewinnspiel für einen Teamtisch.

Bis zur Beach Party am 5. August im Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort dauert es nicht mehr lang. Zusammen mit der Eventagentur „Passepartout“, die die Party ausrichtet, schauen wir heute schon einmal hinter die Kulissen und auf die Stars.

Für einen Tag im Jahr ist hier alles anders als sonst. Rund achtzig Arbeitskräfte verwandeln in etwa 720 Arbeitsstunden das Material aus fünfzehn 40-Tonnern und verwandeln so das Panoramabad für einen Tag in die größte Open-Air Arena der Umgebung, teilt Adriane Bialas von „Passepartout“ mit.

Das sind die Beach-Party-Stars

Neben Mia Julia, bekannt für ihren Song „Mallorca, da bin ich daheim“, die schon einige Male die Besuchermengen des Freibadbodens in Kamp-Lintfort zum Beben gebracht hat, finden sich Wiederholungstäter Julian Sommer „Dicht im Flieger“ und Mickie Krause „Mich hat ein Engel geküsst“ebenfalls bei der diesjährigen Sause ein.

Für die Sparte „Schlager“ wird Sympathieträger Ross Antony, der kürzlich sein neues Album „100% Ross“ veröffentlicht hat, vertreten sein. Die Band „Räuber“ wird erstmals auf der Beachparty Kamp-Lintfort zu Gast sein und das Genre Karneval vertreten. So soll das Publikum mitten im Sommer, einer doch eher ungewöhnlichen Jahreszeit für Karneval, für das jecke Kölsche Treiben begeistert werden.

Diese und noch weitere Stars sorgen mit ihrem Musik-Potpourri für Partystimmung. 40 Kilometer Kabel sind nötig, um die Stromversorgung für dieses Event zu gewährleisten. Von der Bühne aus führt ein Steg mitten ins Publikum, damit die Fans ihren Idolen noch näher sein können. Wenn die Dämmerung hereinbricht wird mit Beleuchtung dafür gesorgt, dass die Gäste bis in die Nacht ausgelassen feiern, singen und tanzen können.

Durch das Programm führt wie in jedem Jahr Mega-Park DJ Andy Luxx – der Partyfuchs. Für Erfrischung sorgen Getränkestände, auch Fans von Pommes, Döner und Bratwurst kommen an den Food-Stationen auf ihre Kosten, wie „Passepartout“ weiter mitteilt.

Es ist also alles bestens vorbereitet, um im Panoramabad Pappelsee den Beach-Party-Abend 2023 zu erleben. Übrigens: Für alle Freibadgänger – keine Sorge: Fleißige Helferlein sorgen noch in der Nacht dafür, dass das Panoramabad bereits am Sonntag nach der Beach Party wieder ganz normal seine Pforten öffnen kann.

Bis zum Mittwoch, 19. Juli läuft noch das Gewinnspiel von „Passepartout“ und NRZ. Wir verlosen einen Team-Tisch für 10 Personen. Zusätzlich zu den Karten für die Veranstaltung am Samstag, 5. August, gibt es zwei Fässchen gekühltes Bier à fünf Liter. Mehr Informationen zum Gewinnspiel gibt es hier:

www.nrz.de/beachparty

