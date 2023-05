Baustelle Neukirchen-Vluyn: Durchfahrt für Pkw nicht möglich

Neukirchen-Vluyn. An einer mehrtägigen Baustelle in Neukirchen-Vluyn ist die Straße für Autos zeitweise nicht befahrbar. Die Anwohner sollen außerhalb parken.

Achtung Baustelle! Am Dienstag, 30. Mai, beginnen im Kirchfuhrweg in Neukirchen Bauarbeiten. Aufgrund der in der Vergangenheit häufig problematischen Auswirkungen von Regenfällen im Bereich nördlich der Friedensstraße werden dort zwei neue Straßenabläufe auf Höhe der Hausnummern Friedensstraße 1 und Kirchfuhrweg 11, beziehungsweise 13 gesetzt. Die Arbeiten sollen bis Ende derselben Woche abgeschlossen sein, teilt die Stadtverwaltung mit.

Da der Regenwasserkanal in der Straßenmitte liegt, muss die Straße bis dahin aufgegraben werden. Für jeden Ablauf wird ein Arbeitstag benötigt. Die Arbeiten beginnen morgens um 7 Uhr und werden gegen 17 Uhr soweit abgeschlossen sein, dass die Überfahrbarkeit möglich ist, heißt es weiter. Am dritten Tag wird an beiden Stellen die Asphaltdecke wiederhergestellt.

Für Fußgänger und Radfahrer werde der Durchgang jederzeit möglich sein, so die Stadt. Da die Durchfahrt von 8 bis 17 Uhr für Kraftfahrzeuge nicht möglich ist, bittet die Stadt die Anwohnerinnen und Anwohner, ihre Fahrzeuge tagsüber außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken. Für Rettungsfahrzeuge wird ein Provisorium vorgehalten.

