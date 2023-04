Barbara Hendricks kommt zum Europatag nach Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Die Hochschule Rhein-Waal lädt am 9. Mai mit der Stadt Kamp-Lintfort zu einer prominent besetzten Podiumsdiskussion: Das sind die Themen.

„Quo vadis Europa – Wohin gehst Du, Europa?“ Unter diesem Titel laden die Hochschule Rhein-Waal und die Stadt Kamp-Lintfort am Europatag, Dienstag, 9. Mai, ab 17 Uhr, zu einer Podiumsdiskussion auf den Campus Kamp-Lintfort. Eingebettet ist die Veranstaltung in das Programm zum Jubiläum „900 Jahre Kloster Kamp“ – und das aus gutem Grund, so Bürgermeister Christoph Landscheidt: „Die Zisterzienser waren diejenigen, die auch von Kamp aus den europäischen Gedanken in Anfängen geprägt haben.“ So sei Kloster Kamp Ausgangspunkt für die Gründung vieler weiterer Klöster in Deutschland und seinen Nachbarländern gewesen.

Lesen Sie auch: Kamp-Lintfort: Wo heute das Herz von Kloster Kamp schlägt

Das Podium ist prominent besetzt: Bundesministerin a.D. Barbara Hendricks hat zugesagt, von der Hochschule Rhein-Waal blickt Professor Dr. Torsten Niechoj auf die volkswirtschaftlichen Aspekte des Themas, Professor Dr. Jakob Lempp beleuchtet unter anderem die politikwissenschaftliche Seite. Moderiert von Radio-KW-Chefredakteur André Fritz stellen mit Antonia Paaßen und Katerina Moorehead auch zwei Studierende ihre Sicht der Dinge dar.

Im Fokus stehen aktuelle Themen

Inhaltlich soll es in erster Linie um aktuelle Themen wie Klimakrise, Umweltpolitik und den Krieg in der Ukraine gehen, im Fokus stehen aber auch die EU-Wirtschaftsarchitektur und die aus Corona-Pandemie und Inflation resultierenden Folgen für die Wirtschaft. Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen: „Unsere junge Hochschule ist der ideale Ort für diese Veranstaltung: Hier werden die heutigen Herausforderungen diskutiert und die Möglichkeiten des Morgens erforscht – für die Region, für Europa, aber auch darüber hinaus.“

Die Podiumsdiskussion richtet sich gleichermaßen an Studierende wie an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Im Anschluss findet ein Austausch im Foyer statt. Der Eintritt ist frei. (gag)

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland