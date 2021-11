„Bankraub“ bei Impfaktion auf Markt in Moers-Meerbeck

Anja und Wolfram Reutlinger verteilten spontan Kaffee an die Menschen, die am Samstag auf dem Marktplatz in Moers-Meerbeck bis zu zwei Stunden auf ihre Impfung warten mussten.

Moers. Bei der Impfaktion in Moers-Meerbeck organisierten Helfer spontan Stühle und Bänke für die vielen Wartenden. Am Ende war eine Bank verschwunden.

In Meerbeck gibt es Kopfschütteln über einen „Bankraub“ bei der Impfaktion des Kreises Wesel.

Von 9 bis 15 Uhr machte am vergangenen Samstag die mobile Impfstation des Kreises Wesel auf dem Wochenmarkt in Moers-Meerbeck halt. Weil sich eine zeitweise 200 Meter lange Schlange bildete und die Menschen bis zu zwei Stunden auf ihren Piks warten mussten, schafften Ratsfrau Anja Reutlinger und Ehemann Wolfram spontan Klappstühle aus ihrem Treffpunkt „Werkstatt Meerbeck“ an der Zwickauer Straße herbei und schenkten Kaffee aus. Ralf Weier von der Karnevalsgesellschaft Lusticana organisierte zusätzlich vier Bierzeltgarnituren, damit sich vor allem Senioren und Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung zwischendurch setzen konnten.

Als am Ende der Impfaktion die Sitzmöbel eingesammelt wurden, mussten die Helfer feststellen, dass eine Bank verschwunden war. Wolfram Reutlinger bittet dringend um Rückgabe an die KG Lusticana. Dazu könne man sich an Ralf Weier (02841/590 83) wenden oder das Möbel anonym vor der „Werkstatt“ an der Zwickauer Straße 16 abstellen.

