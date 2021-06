Ev. Kirche Moers Bald schon locken die nächsten Sommerkonzerte in Moers

Moers. In der evangelischen Stadtkirche in Moers gibt es ab dem 18. Juli wieder Musik. Los geht es dort mit einem einzigartigen Klangerlebnis.

Lange mussten Musikliebhaber auf die Konzerte in der Evangelischen Stadtkirche Moers warten. Glücklich, dass die stille Zeit endlich vorbei ist, laden die Organisatoren zur Sommerkonzertreihe ein: Los geht es am 18. Juli mit dem Acoustic Duo KlangLaut (Leslie und Kevin Jost). Ein einzigartiges Klangbild erschaffen die beiden nur mit Gesang und Gitarre: So bekommen bekannte Songs ein außergewöhnliches Gewand aus eigener Interpretation und gewohnten Melodien. In der Stadtkirche wird KlangLaut ein abwechslungsreiches Programm mit einer Mischung aus Gospel, neuen geistliche Liedern und Jazz spielen.

Eine Woche später, am 25. Juli, treten der südkoreanischen Countertenor Seongho Choi und die Sopranistin Nadja Wuchinger mit ihrem Programm „All you can hear“ auf. Dabei erlebt man das volle Klangspektrum des Saxophons: von Klassik bis Modern, von Gospel bis Jazz – dazu Orgel- oder Klavierbegleitung von Eun-Sup Jang.

Abschluss der Sommerkonzertreihe ist am 29. August

Einen besonderen musikalischen Leckerbissen haben sich die beiden Musiker zusätzlich ausgedacht: „Seien Sie gespannt, wie sich die beiden von alten gregorianischen Melodien mit Improvisation inspirieren lassen. Ein abwechslungsreiches Konzert, bei dem zwischen Träumen und Grooven alles dabei ist“, das versprechen die Organisatoren.

Den Abschluss der Sommerkonzertreihe am 29. August bildet das der Stadtkirche besonders verbundene Trio um Natascha Lenhartz (Geige), Stefan Büscherfeld (Trompete) und Eun-Sup Jang (Orgel und Klavier). Endlich wieder in der Stadtkirche gemeinsam auftreten zu dürfen – darauf haben die drei Musiker lange gewartet. In ihrem Konzertprogramm für Trio hören die Besucher die Freude darüber, dass das nun wieder möglich ist.

Eine Anmeldung ist erforderlich

„Lassen Sie sich von der Freude anstecken und genießen Sie die spannende Klangbereite von Barock bis Modern“, sagt Kantor Eun-Sup Jang. Zu hören sind: Triosonate aus 4 Sätzen von Vivaldi (RV 779), das 1998 entstandene „Fantastic Rhapsody“ von Richard St. Clair (*1952) und ein namenloses Stück von Eric Ewazen (*1954).

Alle Konzerte beginnen um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Aufgrund der geltenden Hygiene-Regeln muss die Besucherzahl auf maximal 60 Personen beschränkt werden.

Eine Anmeldung zur Platzreservierung per E-Mail an jang@kgm-moers.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02841/931 777 9 - mit Angabe der üblichen Daten (vollständiger Name, Adresse und Telefonnummer) - ist erforderlich.

