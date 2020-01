Moers. Gabriel Lamothe und Kim Kroll haben an der Homberger Straße in Moers die Baguetterie „Fréros“ eröffnet. Die Speisekarte der beiden wächst.

Baguetterie „Fréros“ an Homberger Straße in Moers eröffnet

Ein Weizenbaguette mit Spinat und Hähnchenbrust oder doch lieber die Vollkornvariante mit Thunfisch? Gabriel Lamothe (26) und Kim-Sabrina Kroll (27) lassen in ihrer Baguetterie „Fréros“ keine Wünsche offen. Wo einst die Galerie Schmitz an der Homberger Straße beheimatet war, eröffnete das junge Paar jetzt seine erste eigene Baguetterie.

„Uns fehlte so etwas in Moers. Wir bieten keine vorbelegten Baguettes an, sondern belegen jedes Brot individuell“, erklärt Gabriel Lamothe. Er und seine Freundin verbrachten schon mehrere Urlaube in Frankreich. Die traditionellen Baguettes standen dort natürlich auf dem Speiseplan der beiden. „Wir wollten dieses französische Flair aber auch nach Deutschland holen“, so der Duisburger. Das Lokal an der Homberger Straße, das drei Jahre lang leergestanden hat, sei da ideal gewesen – auch wegen der Nähe zu den Moerser Schulen.

Überdachter Außenbereich ist größer geworden

Der Name des Ladens leitet sich aus dem Französischen ab. „Fréros“ bedeutet umgangssprachlich „Brüder“ und passt ideal zu der lockeren Atmosphäre im Lokal. Die Baguetterie bietet drinnen 25 Sitzplätze. Sie wirkt mit ihrer grünen und grauen Farbgebung und den rustikalen Holzmöbeln offen und gemütlich. Die früheren Schaufenster gibt es so nicht mehr. Der überdachte Außenbereich ist größer geworden und Teil des gastronomischen Bereiches. Links und rechts stehen große Bänke mit Kissen. Auch hier können die Gäste Platz nehmen. „Wir erhalten viele Komplimente, frischen Wind in die Homberger Straße gebracht zu haben“, sagt Gabriel Lamothe lachend.

Die Betreiber setzen auch bei ihren Produkten auf Frische und Qualität. Die Brote werden von einer Duisburger Bäckerei jeden Morgen gebacken. Zu Wahl für die Kundinnen und Kunden stehen Weizen-, Vollkorn- und ein Maismehlbaguette. Alle Stangenbrote sind mit Remoulade bestrichen und mit den Grundzutaten Salat, Tomaten und Gurke belegt. Danach kann jeder Gast kreativ werden und sein Baguette beispielsweise mit Thunfisch, Salami, Schafskäse oder verschiedenen Soßen ordern. Kross gebacken, werden diese dann serviert. Ein kleiner Bestseller hat sich nach der ersten Verkaufswoche auch schon abgezeichnet: Das Baguette „Fréros“. Es ist neben den Grundzutaten mit einer Frikadelle und Pommes belegt. „Das macht gut satt“, sagt Lamothe. Auf der Speisekarte stehen auch verschiedene Crêpe-Varianten. Wohl noch in dieser Woche kommen Bagels und Croissants ins Sortiment.

Gabriel Lamothe ist eigentlich gelernter Industriekaufmann, seine aus Moers stammende Freundin Kim Kroll hat bereits zehn Jahre Gastronomieerfahrung. Die Eröffnung war der Sprung in die Selbstständigkeit. „Es war sehr aufregend. Es macht uns aber auch sehr stolz, dass das Konzept in den ersten Tagen schon sehr gut angenommen wird“, freut sich der Inhaber.

Die Baguetterie „Fréros“ an der Homberger Straße 32 hat montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Instagramm: @baguetterie.freros. Neuerdings gibt es einen Google-Eintrag.