Badewannenrennen Moers: Die kuriosesten Bilder im Überblick

Moers. Beim Moerser Badewannenrennen waren Kapitäninnen und Kapitäne mit skurrilen Kostümen am Bettenkamper Meer. Die kuriosesten Bilder vom Event.

Wenn Entchen, Superhelden und Wassernixen gemeinsam in See stechen, dann ist es wieder soweit: Das Badewannenrennen im Naturfreibad Bettenkamper Meer in Moers steht an. Am vergangenen Samstag ging das stadtbekannte Spektakel in die nunmehr 14. Runde – mit mehr angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern denn je. Am Ende erweisen sich die Jungs des Teams „Usain Boot“ dem Namen entsprechend als schnellste Paddler und gewinnen somit das 14. Badewannenrennen vor den „Vinner Vokuhilas“. Den Preis für das beste Kostüm erhalten Sarah und Alina, die als „Ente Tainer“ zwar in der ersten Runde bereits ausschieden, die Jury und die Zuschauer jedoch mit ihren knallgelben Entenkostümen, bestehend aus Schwimmflügeln, Badekappen, Schwimmring, Flossen und Schnäbeln beeindrucken konnten.

