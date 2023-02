Bachs Johannespassion in der Neukirchen-Vluyner Dorfkirche

Neukirchen-Vluyn. Das Collegium Vocale der SELK führt in der evangelischen Dorfkirche die Johannespassion auf. Wo es Karten gibt und wann es losgeht.

Das Collegium Vocale der Selbständigen Evangelisch Lutherischen Kirche (SELK) führt in der evangelischen Dorfkirche in Neukirchen die Johannespassion von Johann Sebastian Bach auf. Für das Konzert am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr konnte der musikalische Leiter, Hans-Hermann Buyken, diesmal den international bekannten Bassbariton Klaus Mertens gewinnen. So heißt es in einer Mitteilung. „Klaus Mertens hat mehr als 200 CDs eingespielt, darunter das Gesamtwerk von Bach“, schwärmt Hans-Hermann Buyken.

Der Landesmusikrat NRW, die Heinz Trox Stiftung und die Sparkasse am Niederrhein unterstützen das Konzert. Die rund 30 Sängerinnen und Sänger des Collegium Vocale bereiten sich seit einigen Wochen intensiv auf die Aufführung der Johannespassion vor. Buyken: „Spannend an dieser wohl bedeutendsten Komposition der Musikgeschichte sind nicht nur die mitunter schwierigen Chorsätze, sondern auch die beeindruckenden Choräle.“

Im Gegensatz zur eher reflektierten Matthäuspassion stehen in der Johannespassion das Erzählen der spannenden Passionsereignisse und die Dramatik im Mittelpunkt, die durch das Rufen und Schreien der aufgebrachten Menge, der Turba-Chöre, verstärkt wird.

Die Karten kosten für Erwachsene 20 Euro, ermäßigt 10 Euro, im Vorverkauf in der Neukirchener Buchhandlung sowie bei der Buchhandlung Giesen-Handick 18 Euro und 8 Euro.

Mehr Informationen unter www.collegiumvocale-selk.de..

