Die Enni-Azubis aus Moers auf dem Laga-Gelände in Kamp-Lintfort.

Kamp-Lintfort. Im April startet die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Damit alles schön wird, helfen Auszubildende der Enni Stadt & Service aus Moers.

Azubis aus Moers auf der Landesgartenschau Kamp-Lintfort

In Kamp-Lintfort entsteht gerade das Ausstellungsgelände für die Landesgartenschau in diesem Jahr, und mittendrin statt nur dabei sind jetzt Auszubildende der Enni Stadt & Service aus Moers.

Sie beteiligen sich am Mustergarten der Wirtschaftsförderung wir4. Bei diesen Mustergärten handelt es sich um individuell gestaltete Flächen, mit denen die Aussteller Möglichkeiten des modernen Gartenbaus präsentieren können.

„Für unsere Azubis ist dies eine tolle Gelegenheit, sich an der Laga zu beteiligen und selbstständig in das Projekt einzubringen“, erklärt Claus von Seckendorff, bei der Enni Ausbildungskoordinator. Das Areal, das die Wirtschaftsförderung wir4 bei der Landesgartenschau 2020 gemeinsam mit Enni gestaltet, ist 320 Quadratmeter groß. Für die Brachfläche entwickelten die Partner zunächst einen detaillierten Plan, heißt es in einer Mitteilung.

Enni sei demnach für die größeren Erd- und Pflasterarbeiten zuständig. So schachteten die angehenden Landschaftsgärtner zunächst die Erde aus und verlegten eine neue Wasserleitung. Dann bauten sie eine Schotterschicht ein und schafften damit die Vorarbeiten für eine Pflasterfläche. Unterstützung bekamen die jungen Leute dabei von zwei Vorarbeitern.

Nun geht das Projekt erst einmal in die Winterpause. „Die Restarbeiten stehen im Januar und Februar an“, erklärt von Seckendorff, der dann Auszubildende aus anderen Unternehmensbereichen in das Projekt einbinden möchte, etwa aus dem Straßenbau.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wir4 mit Sitz in Moers vermarktet Gewerbeflächen für die Städte Kamp-Lintfort, Rheinberg, Neukirchen-Vluyn und Moers. Zu den wir4-Partnern gehören die Hochschule Rhein-Waal und der Förderverein Campus Camp-Lintfort. Die Enni ist ein Dienstleistungsunternehmen für Moers und die Region. Der Bereich Stadt & Service gehört zur Enni-Gruppe, die etwa 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat.