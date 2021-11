Autor stellt im Bildungszentrum Moers sein neues Buch vor

Moers. Der Autor und Verleger Hermann Schulz war zu Gast im Bildungszentrum in Moers. Er las aus seinem Buch, in dem er von seinen Reisen erzählt.

Auf Einladung der Moerser Gesellschaft und der Bibliothek war jetzt der Autor und Verleger Hermann Schulz zu Gast im Bildungszentrum. Schulz, der in Ostafrika geboren wurde und als Nachfolger von Johannes Rau jahrelang den Peter Hammer Verlag geleitet hat, ist in Moers kein Unbekannter: Seine Schulzeit verbrachte er in Repelen.

In seinem Buch „Sonnennebel“, das gerade neu aufgelegt wurde, beschreibt er die dortigen Jugendjahre in den 50er-Jahren. In Moers las er jetzt aus „Therese, das Mädchen, das mit den Krokodilen spielte“. Er berichtete von der schicksalhaften Begegnung mit der Frau auf einer seiner vielen Recherche-Reisen in Afrika in den 70er-Jahren.

