Neukirchen-Vluyn. Der Autor Rafael Pilsczek sagt die Lesung in Neukirchen-Vluyn wegen Corona-Gefahr ab. Sind weitere Veranstaltungen in der Kulturhalle gefährdet?

Zum ersten Mal fällt eine Veranstaltung in Neukirchen-Vluyn wegen der Coronavirus-Epidemie aus. Der Autor Rafael Pilsczek hat seine für den heutigen 4. März geplante Lesung kurzfristig abgesagt. Dasselbe gilt für Auftritte in Krefeld und Düsseldorf.

Er wolle keinen Raum schaffen, in dem Menschen Gefahr laufen, sich mit dem Virus anzustecken, sagte Rafael Pilsczek auf Nachfrage. Es wäre bereits die vierte Lesung des 51-Jährigen gewesen, der in Neukirchen-Vluyn geboren wurde und seit vielen Jahren in Hamburg lebt. Diesmal wollte Pilsczek aus seinem Buch „Die Anglerin vom Vluyner See“ lesen, in dem er viel über seine Heimat schreibt. Die Veranstaltung sei aber nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, versprach Pilsczek. Möglicherweise werde man sie im Winter nachholen. Da nur eine Abendkasse vorgesehen war, gibt es keine Komplikationen mit im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten.

Axel Tappertzhofen, Veranstaltungsmanager der Kulturhalle, sieht die Sache entspannt. Ob ein Event abgesagt werde, sei derzeit Sache des jeweiligen Veranstalters, iin diesem also Pilsczek. Tappertzhofen selbst steht allerdings für die After-Work-Party am kommenden Samstag in der Verantwortung. Nach derzeitigem Stand finde sie statt, so der Manager. Endgültig werde man das im Laufe der Woche entscheiden.