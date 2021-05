Polizei in Moers Autofahrer verliert in Moers rote Steine: Audi beschädigt

Moers. Weil ein Autofahrer in Moers rote Steine während der Fahrt verloren hat, wird ein anderes Auto beschädigt. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf der Repelener Straße in Moers rote Pflastersteine (9,5 x 9,5 x 8 cm) verloren. Ein Audifahrer war dort in Richtung Kamper Straße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Repelener Straße / Am Schürmannshütt überfuhr er die Steine, die im Bereich der Fußgängerfurt lagen.

Das Verkehrskommissariat in Moers sucht jetzt Zeugen für den Vorfall. Da der unbekannte Fahrer nicht unbedingt gemerkt haben muss, dass er Steine verliert, bittet die Polizei ihn, sich zu melden: 02841 / 1710.

