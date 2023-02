Polizei Autofahrer aus Kamp-Lintfort stirbt bei Unfall in Kevelaer

Kevelaer/Kamp-Lintfort. Ein Autofahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Kevelaer ums Leben gekommen. Sein Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Ein 61-jähriger Autofahrer aus Kamp-Lintfort ist am Samstag bei einem Unfall in Kevelaer ums Leben gekommen. Er kam am Steuer seines Autos von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Aus Richtung Weeze-Wemb kommenden war der Kamp-Lintforter auf der Kreisstraße K17 in Richtung Kevelaer-Twisteden unterwegs, als er gegen 16.45 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte mit großer Wucht gegen einen Baum, teilte am späten Abend die Polizei mit.

Der 61-Jährige sei noch am verstorben, berichtete die Polizei. Die Straße war für viereinhalb Stunden voll gesperrt, berichtete die Polizei. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurden Spezialisten der Polizei Düsseldorf hinzugezogen, teilte die Kreispolizei Kleve mit.

(dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland