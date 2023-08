In Moers endete eine wilde Verfolgungsjagd (Symbolbild).

Kriminalität Autodieb in Krefeld: Wilde Verfolgungsjagd endet in Moers

Moers. Auf einen Dieb, der in Krefeld ein Paketdienstauto klaute, kommt einiges zu. Bei der Festnahme machte die Polizei eine überraschende Entdeckung.

Ein 46-Jähriger hat am Mittwoch in Krefeld den Lieferwagen eines Paketdienstes entwendet – die Polizei konnte ihn in Moers stellen. Der Dieb hatte sich ans Steuer gesetzt und war abgefahren, während der Fahrer gerade Post auslieferte. Dank des im Lieferwagen verbauten GPS-Trackers konnte die Polizei das Fahrzeug orten und auf der A 57 die Verfolgung aufnehmen.

Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und fuhr mit hohem Tempo über die A 40 nach Moers. Dort überfuhr er mehrere rote Ampeln, kollidierte auf der Abteistraße mit einem fahrenden Auto und stieß mit einem weiteren, geparkten Wagen zusammen. Anschließend verließ der Mann den Lieferwagen und lief davon, die Polizisten konnten ihn jedoch stellen. Verletzt wurde niemand, der Lieferwagen und die beiden Wagen wurden beschädigt. Der Dieb hat keinen Führerschein.

