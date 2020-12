Unfall Auto kommt in Kamp-Lintfort von der Auffahrt zur A57 ab

Kamp-Lintfort. Am Montagnachmittag ist der Fahrer eines Audi mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Am Ende blieb das Auto auf der Seite liegen.

Am Montag ist es gegen 17 Uhr zu einem Unfall an der Autobahnauffahrt zur A57 gekommen. Der Fahrer eines Audi ist von der Straße abgekommen und mit dem Fahrzeug die steile Böschung hinunter gerutscht. Das Fahrzeug blieb am Ende auf der Seite liegen.

Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage sagte, sei der ADAC mit einem Kran gekommen, um das Auto zu bergen. Wie es weiter hieß, habe sich der Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Es sei kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen, es habe kaum Verkehrsbeeinträchtigungen gegeben.