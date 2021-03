Das Gymnasium in den Filder Benden soll am Standort Zahnstraße bleiben. Dafür hat sich am Mittwoch der Hauptausschuss in Moers einstimmig ausgesprochen.

Filder Benden Ausschuss in Moers: Gymnasium soll am Standort bleiben

Moers. In der Standort-Frage für das Gymnasium in den Filder Benden in Moers ist eine wichtige Vorentscheidung gefallen. Jetzt muss der Rat abstimmen.

Das Gymnasium in den Filder Benden soll in Moers am Standort Zahnstraße bleiben. Das empfiehlt der Hauptausschuss jedenfalls dem Rat der Stadt, der in der kommenden Woche tagt. Die Mitglieder des Hauptausschusses stimmten am Mittwoch einstimmig für den Erhalt des Standortes.

Die Stadtverwaltung hatte neben der Sanierung oder einem teilweisen Neubau der Gebäude an der Zahnstraße auch einen kompletten Neubau auf der Moerser Heide unweit der Geschwister-Scholl-Gesamtschule ins Gespräch gebracht. Dieser Vorschlag war aber unter anderem am Gymnasium wie auch an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule auf Ablehnung gestoßen. Die Gesamtschule hätte dann in unmittelbarer Nähe des Neubaus gestanden.

In der Schulausschuss-Sitzung vergangene Woche hatte es noch keine Abstimmung gegeben, weil die Grünen noch Fragen hatten. Diese Fragen seien jetzt beantwortet, sagte der Fraktionsvorsitzende Christopher Schmidtke am Mittwoch im Hauptausschuss. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Julia Zupancic wies erneut auf „Unsicherheit bei vielen Eltern“ wegen der Standortfrage hin.

Entschieden ist aber noch nicht, was genau an der Schule passiert. Die Stadtverwaltung soll mehrere Möglichkeiten prüfen, darunter einen Neubau des mit PCB belasteten Hauptgebäudes und den Bau einer Dreifach-Turnhalle am Solimare. Angestrebt wird ein vierzügiges Gymnasium mit fünfzügiger Oberstufe.