Beinahe täglich haben die Behörden in den vergangenen Tagen die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus’ verschärft – aber reicht das? Oder ist eine Ausgangssperre notwendig? Wir haben Menschen aus Dinslaken, Voerde und Hünxe befragt:



„Viele Menschen halten sich nicht an die Regeln, sie sind entweder ‘trotzig’ oder einfach nur ‘dumm’. In beiden Fällen helfen nur Zwangsmaßnahmen – das verstehen sie.“Heidemarie Blum, per Facebook

„Ich halte eine Ausgangssperre in der jetzigen Situation leider für notwendig, weil die Appelle und Maßnahmen nicht bei allen greifen. Die Leute sitzen draußen nach wie vor eng beieinander, sehen nicht ein, warum sie das lassen sollten. Die Sensibilisierung ist bei vielen noch nicht angekommen. Deshalb denke ich, wir werden nicht drumherumkommen – leider.“Jan Scholte-Reh, SPD Hünxe

„Selbst meine beiden Söhne (4 und 6) verstehen, warum wir auch bei schönem Wetter drin bleiben. Sie haben die Husten- und Niesetikette verinnerlicht und wissen, dass sie Abstand zu anderen Menschen halten sollen. Warum zum Teufel verstehen das Erwachsene nicht?“ Jessica Kremer, per Facebook

Coronavirus: Ist eine Ausgangssperre wirklich nötig?

„Nein, generell nicht. Aber für die Menschen, die jetzt tricksen und dennoch in großen Gruppen abhängen, die sollten streng abgemahnt werden. Warum sollte zum Beispiel ein einzelner nicht sein Lauftraining machen dürfen, oder im Park spazieren oder einkaufen? Da gibt es weniger Ansteckungsgefahr als im Friseurladen.“ Frank Stemmer, per Facebook

„Vor 14 Tagen wäre ich der Meinung gewesen, dass solch strenge Maßnahmen überflüssig sind. Aber wenn ich die Leute jetzt draußen sehe, wundere ich mich wirklich über so manche Verhaltensweise. Ich fürchte also, dass am Ende nichts anderes übrig bleibt. Ich halte das Wort „Ausgangssperre“ aber für zu martialisch, möchte lieber von „Ausgangsbeschränkung“ sprechen. Ich würde mir wünschen, dass die Maßnahme direkt zeitlich befristet wird, um erstmal zu gucken, wie sie greift. Und ich appelliere an alle: Es ist jetzt nicht mehr die Zeit, seine Freizeitgestaltung so auszuüben wie noch vor ein paar Wochen. Wir müssen uns alle mal ein bisschen am Riemen reißen!“ Frank Steenmanns, CDU Voerde

„Ganz ehrlich, ich glaube, wir kommen um eine Ausgangssperre nicht mehr herum, da es in allen Altersgruppen einfach zu viele Menschen gibt, die uneinsichtig sind!“Ute Stephan, per Facebook