Moers. In Moers sieht Beigeordneter Claus Arndt die neuen Corona-Vorgaben kritisch. Feiern seien „Treiber der Infektion“, Gastro-Kontrollen schwierig.

In Moers sieht Beigeordneter Claus Arndt die neuen Corona-Vorgaben aus Düsseldorf kritisch. Mit Bick auf seit Wochen steigende Fallzahlen und private Feiern sagte er am Donnerstag auf NRZ-Anfrage: „Wir machen uns große Sorgen.“ Arndt ist in der Stadtverwaltung zuständig für die Bereiche Interner Service, Soziales, Jugend, Schule und Sport sowie Ordnung und Bürgerservice.

Die Landesregierung hat Bußgelder von 250 Euro für Restaurantbesucher festgelegt, die falsche Namen auf den Adressenzetteln hinterlassen. Dazu müssen private Feiern im öffentlichen Raum mit mindestens 50 Teilnehmenden mindestens drei Tage zuvor beim Ordnungsamt angemeldet werden. Maximal sind weiterhin 150 Teilnehmende erlaubt.

„Wir wissen zurzeit nicht, wie viele private Feiern in den nächsten Tagen bei uns angemeldet werden, aber bei der steigenden Inzidenz werden wir genau hinschauen“, sagt Claus Arndt. Die Inzidenz beschreibt den Durchschnitt der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben Tagen. Dieser Wert steigt seit Wochen, am Donnerstag lag er im Kreis Wesel bei zwölf.

Arndt spricht beim Schutz gegen das Virus von einer „Nachlässigkeit“ bei privaten Feiern. Solche Feiern seien „der Treiber der Infektion“. Claus Arndt: „Wir haben als Stadt ein großes Interesse, solche Feiern zu kontrollieren. Sollte es Corona-Hotspots in Moers geben, müssen wir etwas verändern. Das haben wir auch im Fall des Ausbruchs beim Zerlegebetrieb Öztas so gemacht.“

Nach seiner Auffassung sei eine Obergrenze von 25 Personen pro Feier schon jetzt angezeigt, damit eine Kontaktverfolgung machbar sei: „Ich hätte mir eine Reduzierung durch das Land gewünscht.“ Ebenfalls mit Sorge beobachtet er die Entwicklung an Schulen und Kitas: „Mir tut jede Klasse und jede Gruppe weh, die geschlossen werden muss.“

Die vom Land geforderten verstärkten Kontrollen von Restaurants sind für ihn ein „schwieriges Thema“. Und: „Wenn sich alle an die Regeln halten, kann eigentlich kein Kontakt 1. Grades stattfinden.“

Zur Kontrolle der Namenszettel in Gastro-Betrieben durch Mitarbeitende des Ordnungsamtes sagt Arndt: „Mir fehlt die Fantasie, wie unsere Leute das kontrollieren sollen. Das stellt uns vor Herausforderungen. Wenn ein Bußgeld verhängt werden soll, müssen wir die Person schon auf frischer Tat ertappen. Die Maskenpflicht auf Wochenmärkten ist einfacher zu kontrollieren.“

In Moers werde es in Restaurants und Bäckereien auch künftig „anlassbezogene Kontrollen“, aber kein „flächendeckendes Kontrollsystem geben“.