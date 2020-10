Auf dem Wochenmarkt in Moers-Meerbeck herrscht Disziplin

Anders als in der Innenstadt hat man auf dem Meerbecker Wochenmarkt am Samstagvormittag niemanden ohne Mundschutz angetroffen. Seitdem der erste Corona-Grenzwert von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten wurde, galt auf Wochenmärkten im Freien wieder überall die Maskenpflicht und nicht nur an Ständen oder in Warteschlangen, wie es die Corona-Schutzverordnung des Landes noch vor knapp vier Wochen vorgab.

Dass die Regeln nun wieder verschärft wurden, sei auf dem Wochenmarkt kaum spürbar gewesen, sagte Händler Jan Maasackers.

„Die meisten Menschen haben gar nicht mitbekommen, dass die allgemeine Maskenpflicht zeitweise etwas ausgesetzt war. Eigentlich haben alle Kunden und Marktbeschicker durchweg einen Mundschutz getragen“, stellte der Obst- und Gemüsehändler fest.

Anders sei das zum Beispiel auf dem Wochenmarkt in der Moerser Innenstadt, auf dem Maasackers ebenfalls verkauft. Da müsse man die Besucher häufiger auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen.

In Meerbeck wurden auch die Abstände problemlos eingehalten. Es wirkte fast normal, dass jeder schon vom Parkplatz aus mit Maske den Markt betrat, der ein oder andere Plausch untereinander war schließlich auch mit Mundschutz problemlos möglich. (joh)