Auch Neukirchen-Vluyn ist wieder beim Stadtradeln dabei

Kreis Wesel/Neukirchen-Vluyn. Der Kreis Wesel startet zum sechsten Mal beim bundesweiten Mobilitätswettbewerb des Stadtradelns. Es gibt in diesem Jahr etwas Neues.

Zum sechsten Mal beteiligt sich der Kreis Wesel am bundesweiten Mobilitätswettbewerb „Stadtradeln“. Das teilt die Kreisverwaltung mit. „Neukirchen-Vluyn ist auch wieder mit dabei“, sagt Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck. In diesem Jahr findet die Aktion vom 2. bis 22. Mai statt. Coronabedingt wird nach Kreisangaben auf eine kreisweite Auftaktveranstaltung verzichtet.

Stattdessen stellen sich die Kommunen einem kreisweiten Wettbewerb: Welche Kommune hat innerhalb der ersten drei Tage die meisten aktiv Radelnde? Damit das Ergebnis vom vergangenen Jahr wiederholt oder sogar noch übertroffen werden kann – und bundesweit Platz 5 – sollen in den drei Aktionswochen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger alle ihre mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer dokumentieren, wünscht sich der Kreis. Egal, ob es der Weg zur Arbeit oder zu Schule ist, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Eingetragen werden die Kilometer in einen Online-Radelkalender: per App, auf der Website oder in manchen Kommune über Kilometererfassungsbögen.

für den Kreis mitgemacht. Hier können die Radlerinnen und Radler außerdem ihre individuellen Touren mit dem Knotenpunktnetz ganz einfach planen. Unter dem Motto „Radeln nach Zahlen“ kann so unkompliziert die Region entdeckt werden.

Auch Schulen können mitmachen

In diesem Jahr können sich Schulen erstmalig zusätzlich auch fürs Schulradeln anmelden. Bei diesem Wettbewerb auf Landesebene werden die fahrradaktivsten Klassen und Schulen in NRW gesucht. Die bisherigen Auszeichnungen auf Kreisebene – die erfolgreichste Klasse von Grundschulen sowie weiterführenden Schulen und der erfolgreichste Kindergarten – wird es weiterhin geben.

Die beiden Städte oder Gemeinden mit den meisten aktiven Radfahrenden (absolut und relativ zur Einwohnerzahl), bekommen auch in diesem Jahr einen Wanderpokal verliehen. Mitmachen kann jeder, der im Kreis Wesel wohnt, arbeitet, einem Verein angehört, in die Schule oder den Kindergarten geht. Landrat Ingo Brohl nimmt ebenfalls teil. Unterstützt wird das Stadtradeln im Kreis Wesel durch die Westenergie, die Sparkasse am Niederrhein (linksrheinisch) und das KompetenzNetz Energie Kreis Wesel sowie individuell gewonnene Unterstützer.

Weitere Infos auf: www.stadtradeln.de. Auf der Webseite ist die kostenlose Anmeldung möglich. Aufgrund der Pandemie sind zum jetzigen Zeitpunkt nur vereinzelte Verweise auf Radtouren im Kampagnenzeitraum zu finden.