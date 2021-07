Auch 2021 Heartfelt Festival in Neukirchen-Vluyn abgesagt

Neukirchen-Vluyn. Wie im Vorjahr wird auch das Heartfelt Festival 2021 in Neukirchen-Vluyn abgesagt. Die Organisatoren sind enttäuscht und sprechen über Gründe.

Eigentlich war schon alles durchgeplant: Elf lokale, regionale und namhafte Bands sollten beim Heartfelt Festival am 20. und 21. August auf der großen Wiese hinter dem Viva Event- und Freizeitpark auftreten. Nachdem die Premiere schon im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, sollte es in diesem Jahr endlich soweit sein. Daraus wird nun aber wieder nichts. Erneut müssen die Organisatoren das Event absagen.

„Wir schreiben euch mit einer traurigen Nachricht. Wir können 2021 unser Festival erneut nicht durchführen. Die Gründe sind vielfältig und für uns auch nur zum Teil nachvollziehbar. Leider ist es auch nicht mehr in der Kürze der Zeit möglich, die Probleme zu lösen“, teilte das junge Orga-Team am Sonntagabend in den sozialen Medien mit.

Auf NRZ-Nachfrage äußerte sich Mitorganisator Jacques Wienicke genauer zum Festival-Aus. Die Enttäuschung ist ihm anzumerken. „Es gab Änderungen in der Corona-Schutzverordnung. Demnach sind bis zum 1. September keine Festivals erlaubt. Wir haben unser Konzept daraufhin angepasst und wollten statt eines Festivals mehrere Konzerte veranstalten“, erklärt er.

Keine Großveranstaltung, sondern drei Konzerte, damit sich das Publikum nicht mischt

Drei Konzerte mit jeweils drei Bands waren nun geplant. Die Besucher hätten nicht – wie bei einem Festival üblich – kommen und gehen können, wann sie wollen, sondern hätten feste Karten für eines der Konzerte erhalten. „Damit wollten wir verhindern, dass sich das Publikum mischt“, so Wienicke. Es sollte Sitzplätze im Schachbrettmuster geben, um die Mindestabstände einzuhalten, ein Einbahnstraßensystem hätte die Besucher leiten sollen. „Wir haben uns sehr viel Mühe bei diesem Ersatzkonzept gegeben“, betont der junge Organisator.

Gebracht hat es aber nichts. Gespräche mit dem Ordnungsamt, dem Bauordnungsamt und der Polizei hätten zu dem „niederschmetternden Ergebnis“ geführt, dass auch diese Art der Veranstaltung nicht durchführbar sei. Der Krisenstab der Stadt hat das alternative Konzept schließlich nicht bewilligt.

Hinzu kam, dass im Vorfeld Probleme mit der Festivalfläche auftraten. „Es gab Missverständnisse bei einigen Details, so dass wir den Plan für ein Festival auf der Wiese über Bord werfen mussten.“ Auch hier benötigte es also eine Alternative. Die Organisatoren wollten auf den Parkplatz am Klingerhuf ausweichen. „Der steht an dem Wochenende aber nicht zur Verfügung, weil dort ein Zirkus aufgebaut wird“, so Wienicke.

Sehr enttäuscht und frustriert, jetzt wird Bands und Dienstleistern abgesagt

Dies seien zu viele Baustellen gewesen, um jetzt noch einen weiteren Ersatz zu finden. „Wir sind sehr enttäuscht und auch etwas frustriert und damit beschäftigt, den Künstlern und Dienstleistern abzusagen.“ Damit gebe es immerhin keine Probleme. Trotz abgeschlossener Verträge bleiben die Organisatoren wohl nicht auf den Kosten sitzen. „Wir sind zum Glück öffentlich gefördert worden und haben einen gewissen Geldbetrag, den wir für den Ausfall verwenden können. Einige Bands hatten schon ihre Flüge gebucht“, erklärt Jacques Wienicke.

Ein gutes halbes Jahr haben die jungen Leute das Festival ehrenamtlich vorbereitet. Wann und wie es 2022 ein Heartfeld Festival geben wird, wissen sie noch nicht. Wienicke: „Grundsätzlich sind wir motiviert, wieder in die Planungen einzusteigen. Das hängt aber auch davon ab, ob Corona dann noch eine Hürde darstellen wird oder nicht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland