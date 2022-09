Åsa Larsson kommt im Oktober zum Moerser Krimifestival

Moers. Die Stadt kündigt eine Spezialausgabe des beliebten Moerser Krimifestivals an. Åsa Larsson ist nicht die einzige Teilnehmerin aus Schweden.

Das Krimifestival Moers meldet sich im Oktober mit einer Spezialausgabe zurück. Die Bibliothek Moers hat laut Mitteilung der Pressestelle der Stadt ein spannendes Programm zusammengestellt, das diesmal vor allem nach Schweden führt.

Am Samstag, 8. Oktober, um 19 Uhr eröffnet Asa Larsson das Festival in der Kundenhalle der Sparkasse am Niederrhein (Ostring 4 – 7). Internationale Magazine handeln sie laut Mitteilung als die neue Krimi-Königin Schwedens.

In Moers stellt die Autorin den sechsten und letzten Band ihrer gefeierten und von der ARD in zwei Staffeln verfilmten Reihe mit Rebecca Martinsson vor. Darin sorgt die Staatsanwältin mit Recherchen in ihrer Heimatstadt Kiruna für große Unruhe.

Den deutschen Text liest Tessa Mittelstaedt, die lange Zeit an der Seite von Dietmar Bär und Klaus Behrendt im Kölner Tatort als Franziska Lüttgenjohann zu sehen war. Außerdem ist sie in Theaterengagements zu sehen und als Hörbuchsprecherin tätig. Antje Deistler, Leiterin des Kulturbüros Ruhr und WDR-Krimi-Expertin, moderiert den Abend.

Dieses deutsch-schwedische Autorenduo stellt druckfrischen Krimi vor

Auch das deutsch-schwedische Autorenduo Roman Voosen und Kerstin Signe Danielsson stand schon lange auf der Einladungsliste zum Krimifestival Moers, wie die Stadt weiter mitteilt.

Am Montag, 10. Oktober, sind sie jetzt tatsächlich in der Grafenstadt und stellen im Forum der Hermann-Runge-Gesamtschule (Gabelsbergerstraße 14) den druckfrischen Krimi ‚Die Spur der Luchse‘ vor. Darin sorgen vier verschwundene Jugendliche, ein mystischer Runenstein sowie ein politisch umkämpftes Naturreservat für reichlich Konfliktpotenzial.

Hier gibt es die Tickets für das Krimifestival in Moers

Wie gut kenne ich mich im Krimi-Genre aus, und welche Kommissarinnen und Kommissare sowie Autorinnen und Autoren kenne ich gut? Diese Fragen können die Gäste am Sonntag, 9. Oktober, bei einem entspannten Frühstücks-Quiz beantworten. Im Café Pilatus (Wilhelm-Schroeder-Straße 10) startet gegen 11 Uhr der kriminelle Ratespaß. Möglich gemacht wurde das Special des Krimifestivals durch Unterstützung der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein und der Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens.

Karten und weitere Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es in der Bibliothek Moers unter der Telefonnummer 02841 / 201-753 sowie auf den Internetseiten www.krimifestival-moers.de und www.bibliothek-moers.de.

