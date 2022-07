Appell an Kamp-Lintforter: Wasser für die Straßenbäume

Kamp-Lintfort. Auch in Kamp-Lintfort leiden Bäume und andere Pflanzen unter der Trockenheit. Die Stadt appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sie zu wässern.

Derzeit leiden Bäume, Sträucher, Stauden und Sommerblumen unter der extremen Trockenheit. Was auf dem Balkon oder im Garten überschaubar ist, ist bezogen auf die ganze Stadt ein Problem. Die Bäume und andere Pflanzen bräuchten bei so trockenem und heißem Wetter dringend Wasser, um die Trockenperiode zu überstehen, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Zurzeit gießen zwei Bewässerungskolonnen des Servicebetriebes ASK die städtischen Grünanlagen, was aber bei Weitem nicht ausreicht. Zusätzlich sind im Auftrag der Stadt zwei Unternehmer für die Wässerung der Jungbäume im Zechenpark und aus dem Straßenbaumerneuerungskonzept im Einsatz. „Aus diesem Grund rufen wir die Kamp-Lintforter Bürgerinnen und Bürger auf, vor ihrer Tür die Bäume, insbesondere die Neupflanzungen, mit zu wässern“, erklärt Bernhard Lefarth, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes.

Wenn die Anwohnerinnen und Anwohner bei hohen Temperaturen täglich einen Eimer Trink- oder Regenwasser für den Baum vor der Haustür zur Verfügung stellen würden, würde dieses bürgerschaftliche Engagement große Erleichterung für die Bäume und Pflanzen schaffen, so Lefarth.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland