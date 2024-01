Ankica (39) lernt für ihre Kinder: „Will es allein schaffen“

Kamp-Lintfort Serbin Ankica Kastrat arbeitet am Niederrhein und will ihre Kinder unterstützen. Warum ihr ein Leseprojekt in Kamp-Lintfort hilft.

Annette Bode greift sich aus dem Regal in der Mediathek ein Buch in einfacher Sprache. „Das Erbe der Großtante Hedwig“ lautet der eher sperrig klingende Titel eines Buches, in dem es um Traditionen in den verschiedenen Regionen Deutschlands geht. Die zweite Lektüre in einfacher Sprache, die Bode in der Hand hält, ist eine etwas andere Geschichtslektion: In „Die weiße Rose“ geht es um den Widerstand der Geschwister Scholl in der Nazi-Zeit. „Man kann über alles ins Gespräch kommen“, sagen Bode und Veronika Hellwig, die mit dem Lesetreff in der Mediathek Geflüchteten und Zugezogenen helfen wollen, besser und schneller die deutsche Sprache zu lernen.

Seit drei Monaten kümmern sich die beiden Ehrenamtlerinnen jeden ersten und jeden dritten Dienstag im Monat in der Mediathek darum, über das gemeinsame Lesen Neuzugewanderten die deutsche Sprache näherzubringen. An diesem Dienstag sucht auch Ankica Kastrat das Gespräch mit den beiden. Die Serbin arbeitet seit einem Jahr in einem Restaurant am Niederrhein, ihr Mann und die schulpflichtigen Kinder leben in Serbien. In ihrem Deutschkurs erfuhr die 39-Jährige von dem gemeinsamen Angebot der St. Josef-Gemeinde und der Mediathek, seitdem kommt sie regelmäßig.

Probleme bei Behördengängen

Um in ein Gespräch zu kommen, brauche sie nicht unbedingt eine Lektüre, sagt Ankica Kastrat. Mit Veronika Hellwig spricht sie über die Familie, ihr Zuhause in Serbien und den Alltag in Deutschland. „Ich möchte verstehen, was die Leute mir sagen“, erklärt die Serbin. Im Restaurant arbeite sie eher weniger mit deutschen Muttersprachlern. Und wenn, dann werde schnell geredet. „Die deutsche Grammatik ist sehr schwer.“ Das Lesen falle ihr leichter, als Deutsch zu verstehen – und zu sprechen. Schwer seien vor allem Behördengänge, aber: „Ich möchte das alleine schaffen.“

Annette Bode mit einer Auswahl von Büchern in einfacher Sprache. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Den Lesetreff in der Mediathek hat die St. Josef-Gemeinde als Ergänzung zum Sprachcafé im cari-Treff am Rathausplatz geschaffen. Dort treffen sich Montagsnachmittags Deutschsprachige und Neuzugezogene und kommen miteinander ins Gespräch. Bode ist pensionierte Lehrerin, engagiert sich schon seit Schulzeiten bei amnesty international. „Das passte“, kommentiert sie kurz und knapp die Frage, warum sie sich gerade in diesem Bereich ehrenamtlich engagiert.

Termin bietet auch Halt

„Das Angebot im cari-treff wird richtig gut angenommen“, sagt Bode. Zurzeit sind es hauptsächlich Menschen aus der Ukraine, aus Afrika und der Türkei, die dort unbürokratisch Hilfe suchen. An erster Stelle steht das Gespräch, aber „klar, dass die Menschen auch schon mal mit Behördenschreiben kommen, die sie nicht verstehen“, sagt Bode. Für die meisten gehe es darum, die in Deutschkursen erworbenen Sprachkenntnisse anzuwenden. Und: „So ein wöchentlicher Termin bietet auch Struktur und Halt.“

Für Yvonne Frericks, Leiterin der Mediathek, war es eine Selbstverständlichkeit, den Lesetreff in ihrem Hause anzubieten. „Die Mediathek entwickelt sich ja immer mehr auch zu einem Treffpunkt – auch für solche tolle Projekte.“

Bereits im Frühjahr hat die Mediathek den Bestand der Bücher in einfacher Sprache aufgestockt. Was die Bücher ausmacht: „Kurze Sätze und ein reduzierter Wortschatz“, erklärt Frericks. Die Erzählliteratur in einfacher Sprache habe außerdem nicht so viele Erzählstränge, ergänzt Bode. „Beim Lesetreff geht es meistens um die Themen der Bücher, manchmal liest man nur zwei Seiten und kommt darüber ins Gespräch.“ Und genau darauf komme es an, finden die Ehrenamtlerinnen.

Wann der Leseausweis umsonst ist Was viele nicht wissen: „Der Mediathek-Ausweis für Menschen mit Aufenthaltstitel ist kostenlos“, informiert Mediathek-Leiterin Yvonne Frericks. Der Lesetreff findet immer am 1. und 3. Dienstag von 10 bis 11 Uhr in der Mediathek, Freiherr-vom-Stein-Straße 26, statt. Das Sprachcafé im cari-treff, Kamperdickstraße 8, ist immer montags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

