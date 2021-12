Angriff in Berliner S-Bahn: Das Opfer kommt aus Moers

Moers. Angriff auf einen 74-jährigen Mann in der Berliner S-Bahn am Mittwoch: Das Opfer kommt aus Moers. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Bei dem Mann, der am Mittwoch in einer Berliner S-Bahn angegriffen wurde, handelt es sich nach NRZ-Informationen um einen ehemaligen Moerser. Ein antisemitischer Hintergrund wird bei der Tat nicht ausgeschlossen.

Der 74-Jährige trägt seit einiger Zeit einen Ohranhänger mit Davidstern, einem jüdischen Glaubenssymbol. Er war am Mittwochabend in Berlin mit der S-Bahn unterwegs, nach Medienangaben mit der Linie S8. An der Station Adlershof schlug der Angreifer ihn gegen 21.15 Uhr auf das Ohr, an dem er den Anhänger trägt. Anschließend flüchtete der Täter, der 74-Jährige klagte über starke Schmerzen und musste ärztlich behandelt werden.

Nach NRZ-Informationen hatte der Angreifer sein späteres Opfer schon während der Fahrt mit der S-Bahn ins Visier genommen und es dann beim Aussteigen geschlagen, kurz bevor sich die Türen nach dem Halt wieder schlossen. Der Mann, ein gebürtiger Moerser, war vergangenes Jahr aus der Grafenstadt nach Berlin gezogen. „Bei uns am Niederrhein waren diese Angriffe immer irgendwie weit weg und nicht real, aber wenn man selbst betroffen ist, ist das schlimm“, heißt es aus dem Umfeld des Opfers.

Wegen eines möglichen antisemitischen Hintergrunds ermittelt auch der Staatsschutz.

