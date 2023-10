Terror in Nahost

Terror in Nahost Moerser Bürgermeister über Terror in Israel: „Sind entsetzt“

Moers/Ramla. Die Städtepartnerschaft zwischen Moers und Ramla in Israel gibt es seit 1987. Was der Moerser Bürgermeister an seinen Amtskollegen schreibt.

Der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat der israelischen Partnerstadt Ramla seine Solidarität bekundet. „Wir sprechen unsere volle Solidarität gegenüber unseren angegriffenen israelischen Freundinnen und Freunden aus. Diese Angriffe verurteilen wir aufs Schärfste“, heißt es in einem Schreiben vom Montag an Michael Vidal, dem Bürgermeister von Ramla.

Am Samstag hatte Terroristen der Hamas-Gruppe Israel angegriffen und mehrere hundert Menschen getötet. Israels Militär kämpft seitdem gegen die Hamas und hatte 300.000 Reservisten eingezogen. „Mit großem Entsetzen haben auch wir hier in Moers die schockierenden Nachrichten aus Israel wahrgenommen. Die terroristische Gewalt der Hamas gegen Zivilistinnen und Zivilisten ist unvorstellbar und muss gestoppt werden“, schreibt Fleischhauer weiter.

Die Städtepartnerschaft zwischen Moers und Ramla existiert seit 1987, im gleichen Jahr wurde auch der Partnerschaftsverein gegründet. Ramla liegt südöstlich von Tel Aviv. Am Montag wurde am Moerser Rathaus die israelische Flagge gehisst.

Eine Gruppe aus Ramla hatte in diesem August Moers besucht. Nach aktuellen Angaben aus dem Partnerschaftsverein ist ein Mitglied der Delegation als Reservist eingezogen worden. Nach seinen Angaben sei die Lage in Israel „noch schlimmer, als wir in Deutschland annehmen“, schreibt Stadtpressesprecher Klaus Janczyk.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland