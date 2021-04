Anfang Mai: Busse statt Züge zwischen Moers und Duisburg

Moers. Weil die Deutsche Bahn an der Strecke zwischen Moers und Duisburg baut, fallen Züge der Nordwestbahn aus. Der Zeitraum ist fest umrissen.

Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn (Netz AG) muss der Fahrplan der Linie RB 31 (Der Niederrheiner) vom 30. April bis 10. Mai geändert werden. Der Streckenabschnitt zwischen Duisburg und Moers beziehungsweise Xanten wird mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient.

Vom 1. bis 10. Mai werden alle ausfallenden Zugverbindungen von Duisburg nach Moers durch Busse ersetzt. Die Ersatzbusse halten zum Ein- und Ausstieg an allen Bahnhöfen der Strecke bis Moers/Xanten. Darüber hinaus verkehren zu den Hauptverkehrszeiten von Duisburg direkt nach Moers Expressbusse ohne Zwischenhalt.

Anschluss in Moers an die Züge nach Xanten

Die Abfahrtzeiten aller Ersatzverkehre können dem Ersatzfahrplan entnommen werden. In Moers besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen nach Xanten. Das gleiche gilt für alle ausfallenden Zugverbindungen von Xanten nach Duisburg vom 30. April bis 9. Mai. Von Xanten bis Moers fahren die Züge nach dem Regelfahrplan.

Vom 4. bis 7. Mai kommt es bei den drei Verbindungen mit der Abfahrtszeit in Xanten um 21.01 Uhr, 22.01 Uhr und 23.01 Uhr zu veränderten Ankunftszeiten in Moers. Der Anschluss an den Ersatzverkehr ist in Moers gesichert.

Der Ersatzfahrplan ist im Internet auf www.nordwestbahn.de, www.bahn.de und mobil.vrr.de abrufbar.