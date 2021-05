Schirrhof Am Schirrhof in Kamp-Lintfort gibt’s nun einen Färbergarten

Kamp-Lintfort. Im Zuge des Projekts Sevengardens wurde jetzt ein Färbergarten am Schirrhof in Kamp-Lintfort errichtet. Damit wird ein spezielles Ziel verfolgt.

Im Rahmen des Projekts „Sevengardens“ wurde jetzt ein Färbergarten am Schirrhof errichtet. Mit der Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern, ehemaligen Bergleuten und interessierten Kindern wurde fleißig gepflanzt. Rote Farbe aus Pfingstrosen oder Malven, blaue Farbe aus Kornblumen oder Rittersporn und gelbe Farbe aus Färberdistel oder Frauenmantel gewonnen – das soll dann in Kürze der neue Färbergarten am Schirrhof möglich machen.

Gemeinsam gestalteten die Beteiligten auf der dem Zechenpark zugewandten Seite des Familien-, Bildungs- und Kulturzentrums den bunten Garten, der von allen genutzt werden kann. Peter Reichenbach, der Künstler aus Essen, der die Sevengardens-Idee nach Kamp-Lintfort gebracht hat, war bei der Einrichtung des neuen Färbergartens dabei.

Das Ziel von Sevengardens ist es, ein kontinuierlich wachsendes Netz kleiner und großer Färbergärten zu schaffen. Die Pflanzen werden ohne Gift und Chemie kultiviert. Je nach Bedarf werden die Pflanzen geerntet. Daraus werden Farben ohne belastende Zusatzstoffe hergestellt. Durch die Arbeit mit diesen Farben soll die Gesellschaft für einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen sensibilisiert werden.

Im Sommer 2019 hat sich das Sevengardens-Netzwerk Kamp-Lintfort unter Leitung des Kulturbüros gebildet. Die Färbergarten-Idee von Peter Reichenbach hat durch Workshops viele Teilnehmende begeistert. In Folge entstanden zahlreiche Färbergärten in der Stadt.

Kitas und Schulen haben Gärten angelegt

Kindertageseinrichtungen und Schulen im gesamten Stadtgebiet haben Färberpflanzen angebaut und ernten sie, um daraus Farben zu gewinnen, Projekte zu gestalten oder sich auch im Unterricht mit der wissenschaftlichen Seite der Pflanzen zu beschäftigen. Wobei sich die natürlichen Farben erheblich von Acryl- oder Ölfarben unterscheiden: Sie sind lebendig, sie haben nie den genau gleichen Ton, schließlich ist auch nicht jeder Rotkohl genau gleich rot. Mit den Farben lässt sich sogar eine Art Filzstifte herstellen.

„Das besondere an unserem Projekt ist, dass es nicht an ein temporäres Event wie beispielsweise die Landesgartenschau oder ähnliche Veranstaltungen gebunden ist“, erklärt Peter Reichenbach. Man wolle insbesondere die lokale Gesellschaft ansprechen, sich an der Aktion zu beteiligen. „Die Leute sind da, die Leute haben Spaß daran, sich zu beteiligen“, freut sich Reichenbach über die rege Beteiligung am Projekt. Außerdem sei das Interesse seit der Pandemie nochmals deutlich angestiegen. Das große Interesse spiegele sich auch in der Pflanzaktion wider. Neben Künstlerinnen, Künstlern und Bergleuten trotzten auch Liya (4) und Mike (5) dabei dem Regen und unterstützten tatkräftig bei der Bepflanzung des Färbergartens am Schirrhof.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland