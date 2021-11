Bürgerbaum Am Neumarkt in Moers steht in der Adventszeit ein Bürgerbaum

Moers. Es ist eine beliebte Gemeinschaftsaktion. Am Neumarkt in Moers steht jetzt in der Vorweihnachtszeit wieder ein so genannter Bürgerbaum.

Es ist eine beliebte Gemeinschaftsaktion, an der viele Moerserinnen und Moerser alljährlich viel Freude haben: Auch in der kommenden Weihnachtszeit gibt es am Neumarkt wieder einen geschmückten Tannenbaum – dieses Mal wurde er gestiftet von Familie Hüsch aus Schwafheim.

Mit einem Kraftakt haben Mitarbeiter der Enni Stadt & Service Niederrhein und des im Gewerbegebiet Hülsdonk ansässigen Bergeunternehmens Krause den tonnenschweren Koloss mit Hilfe eines Tiefladers und eines Spezialkrans quer durch die Stadt transportiert und am Marktplatz als sogenannten Bürgerbaum aufgestellt. Das teilt das Unternehmen mit.

Ein wenig zurechtgestutzt und mit Lichterketten geschmückt wird auch die dreizehn Meter hohe Weißtanne in der Moerser Innenstadt für Weihnachtsstimmung sorgen und passend zum Weihnachtsmarkt diesen Innenstadtbereich erleuchten.

„Es ist schön, dass wir auch im Schatten des zweiten Corona-Winters an dieser Tradition festhalten können“, sagt Harry Schneider, bei der Enni zuständig für die Baumpflege und Baumkontrolle, der die Aktion seit Jahren begleitet und dabei die Kooperation mit der Firma Krause schätzt.

