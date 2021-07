Vorfreude auf die Sommerkonzerte (v.l.): Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender Sparkasse am Niederrhein, Dina Finkele, Gastgeberin und Hausherrin Schlossinnenhof, sitzend Stipe Madzar, hinter ihm sein Küchenchef Timo Wiesel vom Wirtshaus im Alten Landratsamt, Massimo Davi vom Casa Leonardo im Park und Konrad Göke.

Kultur in Moers

Kultur in Moers Am Moerser Schloss gibt es kulinarische Sommerkonzerte

Moers. Leiter Konrad Göke: Im August gibt es Picknickkörbe zu den Sommerkonzerten im Schlossinnenhof. Start der Reihe ist am 13. August.

Massimo Davi, Wirt und Koch des Ristorante Leonardo im Schlosspark in Moers hatte am Donnerstag in sein Restaurant zum Probeessen eingeladen, um gemeinsam mit Stipe Madzar, Wirtshaus im Alten Landratsamt, die Picknickkörbe vorzustellen, auf die sich die Besucherinnen und Besucher der Sommerkonzerte im Schlossinnenhof (13. – 22. August) freuen dürfen.

Wie der künstlerische Leiter der Konzerte, Konrad Göke, mitteilt, hat Davi für die Abendkonzerte italienische Spezialitäten aus seiner Heimat Sizilien und aus Apulien zusammengestellt. Eine Spezialität werden die berühmten „Arancini“ sein, das sind so etwas wie Überraschungseier für Erwachsene, frittierte, mit Fleisch und Gemüse gefüllte Reisbällchen, die er zu jedem Konzert für die Konzertbesucher bereitstellen wird.

Erstausstattung ist im Eintrittspreis enthalten

Zu den Frühstückskonzerten hat Timo Wiesel, Küchenchef vom Wirtshaus im Alten Landratsamt einen Picknickkorb mit Orangensaft, Brötchen, Obst, Brot, Dips und belegten Brötchen zusammengestellt. Die beigefügte Tasse wird mit Kaffee aufgefüllt und natürlich haben die Konzertbesucher, zwischendurch, in der Konzertpause, wie bei den Abendkonzerten, die Möglichkeit sich den Picknickkorb nach eigenen Wünschen wieder auffüllen zu lassen.

Die Erstausstattung ist im Eintrittspreis enthalten, Kaffee wird nachgeschenkt, weitere Getränke, Nachschub und besondre Wünsche werden dann gesondert und einzeln abgerechnet.

Hier gibt es die Karten für die Sommerkonzerte

Die Konzerte, unter anderem mit Musik der Comedian Harmonists und dem Markus Reinhardt Ensemble, finden am Freitag, 13., Samstag, 14. und Sonntag, 15. August jeweils 20 Uhr und am Sonntag, 15. August, 11 Uhr statt. Karten gibt es beim Moers Marketing für 33 € pro Person zzgl. VVK-Gebühren und an der Kasse im Museum.

