Am Moerser Krankenhaus Bethanien gibt’s einen Symptomchecker

In den Krankenhäusern in Moers ist man auf die Situation gut vorbereitet.

Moers. Steigende Infektionszahlen verunsichern. Aber: Die Kliniken sind vorbereitet. Und: Es gibt einen Test, der Covid-19 und Grippe unterscheidet.

Der Kreis Wesel ist seit einigen Tagen Risikogebiet – was bedeutet das für Besuche in den Krankenhäusern? Am Krankenhaus St. Josef werde man mit Blick auf mögliche Besuche wieder „etwas mehr zurückfahren“, sagt Sprecherin Regina Ozwirk auf Nachfrage. Darüber hinaus verweist sie auf den bestehenden Stufenplan des Krankenhauses. „Wir könnten mit dem Stufenkonzept die gesamte Intensivstation mit 24 Betten zur Verfügung stellen“, kündigt sie an.

„Wir haben das Besuchsverbot nie gelockert“, sagt Kathrin Stepanow, Sprecherin des Krankenhauses Bethanien. Nach wie vor gebe es Ausnahmen für Kinder, Schwangere und Palliativpatienten. In Absprache mit dem Arzt greifen Ausnahmeregelungen. Auf der Covid-19-Isolierstation werden derzeit sechs Patienten versorgt, vier Betten seien frei, sagt sie. „Das können wir flexibel aufstocken.“ Auf der Intensivstation werde ein Patient versorgt.

In dieser Zeit geht auch die Grippesaison wieder los. Damit wachse die Unsicherheit angesichts der unklaren Unterscheidung der Krankheitsbilder, heißt es vonseiten des Bethanien. Der Verband Pneumologischer Kliniken, dessen Vorsitzender Dr. Thomas Voshaar, Chefarzt der Lungenklinik ist, hat deshalb einen Symptomchecker entwickelt.

Der ersetze zwar nicht die Konsultation eines Arztes bzw. den Covid-Test, soll aber eine erste Orientierungshilfe geben, heißt es weiter.

Die Kriterien, die der Testauswertung dienen, basieren auf dem Erfahrungsschatz der Lungenfachärzte des Verbandes und damit der breiten Erfahrung der Lungenklinik Bethanien: „Wir wissen inzwischen deutlich mehr über den Verlauf von Covid-19-Erkrankungen, die durch Coronaviren ausgelöst werden, und können daher bei bestimmten Symptomen auch eher einschätzen, ob Patientinnen und Patienten an Covid-19 erkrankt sind oder ob es sich um eine schwere Virusgrippe (Influenza) oder eine eher harmlose Erkältung handelt“, erklärt Dr. Thomas Voshaar. (sovo)

Mehr Infos: www.lungenaerzte-im-netz.de/symptomchecker.