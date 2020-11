Kamp-Lintfort. Während am Rheinberger Standort teils Chaos auf den Straßen herrschte, ist die Lage in Kamp-Lintfort entspannt. Drängler haben keine Chance mehr.

Am neuen Corona-Testzentrum auf dem ehemaligen Zechenparkplatz am Bendsteg herrscht ordentlich Betrieb. In der ersten Woche waren 236 Menschen innerhalb von vier Tagen vor Ort, um sich auf das Corona-Virus testen zu lassen.

Es habe sich gezeigt, dass die Kapazität derzeit ausreichend sei, heißt es aus dem Krisenstab. Die oben genannten Zahlen betreffen nur diejenigen Personen, die über das Kreisgesundheitsamt kommen. Erfasst werden hier Menschen, die im Rahmen der Kontaktnachverfolgung zum Test gebeten werden. Das DRK ist hier derzeit nur unterstützend tätig – auch wenn sich auf lange Sicht das Gesundheitsamt hier zurückziehen will, wie es heißt.

Wer nicht von dort geschickt wird, kann sich – auf eigene Kosten – jeweils mittwochs und samstags testen

Zu finden auf dem ehemaligen Zechenparkplatz in Kamp-Lintfort an der Friedrich-Heinrich-Allee/Ecke Bendsteg. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

lassen. „Das läuft super“, sagt Alexandra Kalaitzidis, zuständig beim DRK für das neue Testzentrum. Inzwischen habe man auch die wenigen Vordrängler bei den beiden Drive-In-Spuren in den Griff bekommen. Jetzt müssen alle eine Schleife fahren. Platz genug ist ja. Etwas weniger los ist am Fußgänger-Container.

Wie viele Menschen sich freiwillig haben testen lassen, kann die DRK-Mitarbeiterin nicht sagen: „’ne Menge“. Die Beweggründe, so einen Test für 79 Euro machen zu lassen, seien vielfältig. Der Urlauber, der im Zielgebiet einen Test vorweisen muss, ist inzwischen eher die Ausnahme. „Es sind kleine Schicksale, die hier auflaufen“, sagt Kalaitzidis. Ein Ehemann, der nur mit negativem Ergebnis seine todkranke Frau auf der Palliativstation besuchen kann. Der Mensch, der zur Beerdigung des Vaters nach Dänemark will. Da ist jemand, der zur Reha muss und einen negativen Test vorweisen. Jemand, der einen OP-Termin im Ausland vereinbart hat. Menschen, die keine Symptome haben und deshalb beim Hausarzt in Sachen Test nicht landen können.

Der Rechner, sagt die Frau vom DRK, stehe nicht still, Anfragen liefen permanent ein. Aber es sei ein gutes Gefühl, helfen zu können. Überstunden? Darüber verliere hier niemand ein Wort. „Wir wissen ja, wofür wir es machen.“

Trotz der großen Zahl an Tests sieht man beim DRK keine Probleme mit den Diagnosen. Das Labor, mit dem das DRK zusammenarbeitet, sei gut aufgestellt „In der Regel kommt das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden“, versichert Kalaitzidis. Jedoch gebe es vereinzelt Irrläufer, die erst nach bis zu 72 Stunden fertig seien. Das seien aber wenige: „Vielleicht zwei Prozent. Letztens hatten wir mal acht Prozent, aber das ist die Ausnahme.“

Gut zu wissen: Der Mannschaft vom DRK geht es gut. „Wir haben seit 15. Oktober alle durchtesten lassen. Da war nix“, erklärt Alexandra Kalaitzidis.

>>>TESTZENTRUM: WANN UND FÜR WEN?

Das Testzentrum auf dem ehemaligen Zechenparkplatz ist montags, dienstags, donnerstags und freitags zu fest vergebenen Terminen des Gesundheitsamtes geöffnet. Selbstzahler können mittwochs von 15 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr ohne Termin vorfahren (79 Euro).

Wer Symptome hat, kann sich an seinen Hausarzt wenden. Hausärzte, die auch ohne Symptome testen, finden sich unter https://coronavirus.nrw/patienten-informationen-zu-corona-tests/ . Für Kamp-Lintfort sind das: George Mohanty, Dr. Reinhard Spicker, Dr. Daniela Stahl.