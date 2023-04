Altsiedlung Kamp-Lintfort: Was passiert mit Dachfenstern?

Kamp-Lintfort. Die Stadt Kamp-Lintfort hat Hauseigentümer in der Altsiedlung aufgefordert, ihre Dachfenster zurückzubauen. Dazu gibt es jetzt einen Info-Abend.

Die Stadtverwaltung lädt zu einem Infoabend über die Gestaltungssatzung der Altsiedlung ein – am 16. Mai, 19 Uhr im Foyer der Stadthalle. Hintergrund: Die Stadt hat 63 Hauseigentümer aufgefordert, ihre Dachflächenfenster zurückzubauen, weil diese nicht der Gestaltungssatzung entsprächen.

Die Info-Veranstaltung solle den Bewohnerinnen und Bewohnern die Bedeutung einzelner Regelungsbereiche der Gestaltungssatzung näherbringen. An dem Abend sollen Fragen und Anregungen der Bewohnerschaft der Altsiedlung zu den Regelungen aufgenommen werden. Auch das Vorgehen der Verwaltung gegen Verstöße gegen die Gestaltungssatzung soll ein Thema sein, heißt es in einer Mitteilung.

„Als Ursprung der Lintforter Stadtentwicklung hat die Altsiedlung für die Stadt große Bedeutung. Der Erhalt ihres geschlossenen Siedlungsbildes ist der Stadt daher nach wie vor ein großes Anliegen“, wird Bürgermeister Christoph Landscheidt zitiert. Gleichwohl sei im Laufe der letzten Jahre die Satzung jedoch auch an zeitgemäße bauliche Entwicklungen und den Wohnwert angepasst worden, um den Interessen von Hauseigentümern entgegenzukommen. So seien mittlerweile Photovoltaikanlagen auch an vorderseitigen Dachflächen seit 2020 möglich. Mit Hilfe von Regelungen zur Gestaltung der Fassaden, Ausbildung der Dächer oder Anlage von Freiflächen solle erreicht werden, dass beabsichtigte Veränderungen an den Gebäuden im Einklang mit dem architektonischen Gesamtbild der Siedlung erfolgen.

Schon seit über 50 Jahren gibt es für die Altsiedlung als eine der größten Bergarbeitersiedlungen des Rheinisch-Westfälischen Industriegebietes eine Gestaltungssatzung. 2002 wurde die Gestaltungssatzung umfangreich und anschaulich mit Bildern und Texterläuterungen überarbeitet und steht allen Bauherren und Interessierten als Broschüre zur Verfügung, wie die Verwaltung hinweist.

Die Stadthalle wurde als Veranstaltungsort ausgewählt, da sie aufgrund ausreichender Anzahl von Sitzplätzen möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern die Teilnahme an der Veranstaltung ermöglichen soll. In der Zeit vom 2. bis 5. Mai werden Einladungsflyer an alle Haushalte der Altsiedlung verteilt.

