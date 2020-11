Moers. Die Alltagsmenschen haben in Moers für viel Freude gesorgt. Doch wird die erfolgreiche Ausstellung in der Innenstadt Nachfolger haben?

Vier Monate lang war die Moerser Innenstadt anders. 21 liebenswerte „Menschen-wie-du-und-ich-Figuren“ gehörten bis Dienstag zum Alltag in der City. Die Damen vom Roten Sofa und die Duscher, die Frauen vom Wartezimmer und der Schwimmreifenmann ließen die Besucher der City lächeln, sie waren Gesprächsstoff und unzählige Male Fotoobjekte.

Nach dem Ende Ausstellung steht für deren Macher fest: Die „Alltagsmenschen“ waren nicht nur eine Freude, sie waren auch beste Werbung für Moers. Etwas Vergleichbares muss es wieder geben.

Einen Eindruck von der Begeisterung, die die Alltagsmenschen der Bildhauerin Christel Lechner in Moers ausgelöst haben, vermitteln die Kommentare auf der Facebook-Seite der NRZ zum Abschied: „Sie gaben der Innenstadt so eine schöne persönliche Note“, schreibt eine Leserin, „Sie bringen einfach ein Lächeln in den Tag“, eine andere. „Hoffentlich kommen sie wieder“, heißt es in mehreren Kommentaren, oder: „Tolle Aktion“.

So sehen das auch die Initiatoren der Ausstellung, die Immobilien- und Standort-Gemeinschaft (ISG) und die Moers Marketing GmbH. Die Figuren seien so gut angekommen, „weil sie ein Abbild der Menschen im Alltag sind, die haben nichts Gekünsteltes“, sagt der ISG-Vorsitzende Achim Reps. Immer wieder sei er darauf angesprochen worden: „Die Stimmen waren fast durchweg positiv, einige Leute sind überhaupt wegen der Alltagsmenschen nach Moers gekommen.“

So viele Menschen haben sich mit den Alltagsmenschen fotografieren lassen

Auch der Geschäftsführer der Moers Marketing GmbH, Michael Birr, betrachtet die Ausstellung als Erfolg: „Die haben gute Laune gemacht. So viele Menschen haben sich mit ihnen fotografieren lassen.“ Sämtliche Stadtführungen der Moers Marketing zu den Alltagsmenschen waren ausgebucht.

Für Birr und Reps ist die Erfahrung mit den Alltagsmenschen Grund genug, Stadtmarketing in dieser Richtung weiter zu denken: „Sie haben für eine Belebung der Innenstadt gesorgt, und genau das ist es, was wir wollen, das ist unser zentrales Thema.“ Man werde alles daran setzen, jährlich etwas Vergleichbares – immer über einen längeren Zeitraum – zu präsentieren, erklärt Reps und stellt klar. „Das soll schon im Sommer 2021 so sein, Ich will nicht, dass eine Lücke entsteht.“ Was nach den Alltagsmenschen kommen könnte, ist noch offen: „Wir recherchieren, was möglich ist“, so Reps.

Die Staatsanwaltschaft in Moers ermittelt gegen einen 22-Jährigen

Bei aller Freude über den gelungenen Sommerevent bleibt ein Wermutstropfen: Kurz nach dem Aufbau der Ausstellung war, wie berichtet, eine Figur des Amerikanischen Paars am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz zerstört worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen einen 22-jährigen Beschuldigten aus Kamp-Lintfort bald abschließt. Moers Marketing will zudem die Begleichung des Schadens gegebenenfalls einklagen.

>>> Private Sponsoren: „Da sind wir dabei“<<<

Gefördert wurde das Projekt der Moers Marketing GmbH und der Immobilien- und Standortgemeinschaft zur Hälfte vom Land NRW und dem Bund aus Mitteln der Städtebauförderung. Die zweite Hälfte der Ausstellungskosten wurde von privater Seite in Moers finanziert, konkret durch das Hotel van der Valk, das Hotel zur Linde in Repelen und durch die Sparkasse am Niederrhein.

Die Sponsoren seien bei der Vorstellung der Idee begeistert gewesen, berichtet Moers-Marketing-Chef Michael Birr: „Die haben sofort gesagt: ‘Da sind wir dabei.’“