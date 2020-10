Allerheiligen: Das ist in Moers und Umgebung möglich

Am Niederrhein. Die Corona-Krise sorgt auch in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn für besondere Regelungen. Hier kommt ein Überblick für den Sonntag.

Wenn an Allerheiligen, 1. November, in diesem Jahr die Katholiken in den Abendstunden auf den Gräbern ihrer Angehörigen Lichter entzünden, ist es anders als in den Jahren zuvor. Die Corona-Krise sorgt auch in den Kirchengemeinden am Niederrhein seit Monaten für besondere Regelungen.

Aktuell haben sich angesichts der neuesten Bestimmungen teilweise auch Feierlichkeiten auf den Friedhöfen verändert. Oft finden keine Andachten mehr statt. In Moers, Gemeinde St. Josef, hat man sämtliche Aktivitäten auf den Friedhöfen der Gemeinde gestrichen und damit auf die aktuelle Lage reagiert.

Gottesdienste im Fernsehen als Alternative

Dies betrifft die Friedhöfe Hülsdonk, Kapellen, Schwafheim und Klever Straße. „Es gibt weder Andachten noch Gräbersegnungen,“ bedauert der Leitende Pfarrer in St. Josef, Herbert Werth. Die Allerheiligen-Gottesdienste in den Kirchen fänden jedoch statt. Bei den Gottesdiensten rechne man nicht mit großem Andrang. Pfarrer Werth weiter: „Viele ältere Menschen kommen sich aus Angst, sich zu infizieren, nicht in die Kirchen. Was auch richtig ist. Sie können sich besser die Gottesdienste im Fernsehen anschauen, ohne sich in Gefahr zu begeben.“

In der Nordgemeinde in Moers, St. Martinus, verzichtet man diesmal auf Andachten in den Hallen. Die Gläubigen treffen sich auf den Friedhöfen Meerbeck (16 Uhr), Utfort (15 Uhr), Repelen (17 Uhr) und Lohmannsheide (16 Uhr). „Wir sprechen in Meerbeck ein kurzes gemeinsames Gebet und gehen dann zur Gräbersegnung“, berichtet Pfarrer Gerhard Fliß. „Die verschärften Corona-Regelungen gelten erst ab Montag, und wir halten uns auch streng an die Hygienevorschriften, sodass wohl kaum eine Gefahr zu befürchten sein wird“, sagt Fliß.

Das geht in Neukirchen und in Vluyn

Auf den Kommunalfriedhöfen in Neukirchen (16.30 Uhr) und in Vluyn (15) werde es an Allerheiligen an den großen Kreuzen kurze Andachten mit einer Ansprache und Gebeten geben, erläutert Andreas Fink, Gemeindepfarrer in St. Quirinus. „Statt kleine Palmzweige für die Gräber mit Weihwasser zu segnen, bieten wir aus Hygienegründen gesegnete Grablichter an.“ Vorgeschriebene Abstände und das Tragen von Masken würden bei all dem selbstverständlich eingehalten.

Das traditionelle Verlesen der Namen der im letzten Jahr Verstorbenen werde, um verstärkten Andrang in einem Gottesdienst zu vermeiden, auf alle vier stattfindenden Gottesdienste verteilt. Die Familien seien dazu bereits angeschrieben worden. „Ohnehin ist es sinnvoll, sich zu den Messen anzumelden“, rät der Pfarrer. „Doch die Zahlen sind auch bei uns insgesamt nicht so hoch. Wer unangemeldet kommt, bekommt einen Zettel für die Kontaktdaten und wird auch eingelassen.“ Während des ganzen Gottesdienstes herrsche Maskenpflicht, zudem werde wesentlich weniger gesungen. An Allerseelen am 2. November finde eine Messe um 18 Uhr in St. Antonius statt.

Keine Andachten in Kamp-Lintfort

In der Gemeinde St. Josef Kamp-Lintfort verzichtet man dieses Jahr wegen der Corona-Krise auf die Andachten, die sonst üblicherweise vor der Gräbersegnung in den Kirchen bzw. Totenhallen stattfinden. Das teilt das Pfarramt St. Josef mit. Statt dessen beginnt man um 15 Uhr auf den Friedhöfen Dachsberg, Kamp und Eyll gleich mit der Gräbersegnung.

Die Messen zum Fest Allerheiligen in den Kirchen finden zu den gewohnten Zeiten statt. Im Kolumbarium in der Grabeskirche an der Barbarastraße kommen die Gläubigen außerdem um 15 Uhr zu einem Gottesdienst zusammen.