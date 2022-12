In Moers sind Tannenbäume gestohlen worden (Symbolbild).

Moers Alle Jahre wieder: Viele Nordmanntannen in Moers gestohlen

Moers. Vom Parkplatz eines Supermarktes in Moers sind massenweise Weihnachtsbäume gestohlen worden. Die Masche der Täter ist nicht neu.

In der Nacht von Donnerstag (19.15 Uhr) auf Freitag (8.45 Uhr) haben unbekannte Täter 76 Weihnachtsbäume vom Parkplatz eines Supermarktes an der Römerstraße in Moers gestohlen.

Der Verkaufsstand mit den Nordmanntannen in unterschiedlichen Größen ist mit einem Bauzaun gesichert. Die Täter lösten die Verbindungsschellen und öffneten den Bauzaun. Da 76 Tannen wahrscheinlich nur mit einem Transporter oder Anhänger abtransportiert werden können, sucht die Polizei Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841 / 1710. Bereits vor einem Jahr waren dort ebenfalls Tannen gestohlen worden.

