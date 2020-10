Aktion Stadtradeln: „Radolfinum“ ist bestes Team aus Moers

In Moers haben fast 2000 Menschen an den Aktion Stadtradeln teilgenommen (Symbolbild).

Moers. Das Wetter war nicht gut – trotzdem war das Interesse am Stadtradeln groß. Eine Grundschule war besonders stark, das Kreis-Ergebnis ist toll.

Die Moerser Radlerinnen und Radler haben sich von Wind und Regen nicht beirren lassen und bei der Aktion Stadtradeln stolze 240.486 Kilometer geschafft – rund 9000 weniger als 2019. Bei der Anzahl der Teilnehmenden konnte mit 1954 sogar ein neuer Höchstwert erreichtwerden (+22).

61 Moerser Teams haben bei der diesjährigen, bundesweiten Aktion des „Klima-Bündnisses“ teilgenommen. Sie haben insgesamt 35 Tonnen CO2 eingespart. Das „Radolfinum“ (47.234 km) zeichnet die Stadt als beste weiterführende Schule aus. Die Teilnehmenden des Gymnasiums Adolfinum stellten auch das beste Moerser Team überhaupt.

Die Grundschule Eick (21.023 km) wurde beste Grundschule. Die Stadt Moers hat sich in diesem Jahr erstmals mit allen Kommunen im Kreis Wesel zusammengeschlossen. Mit der zusätzlichen Kilometerzahl belegt der Kreis derzeit in der Kategorie „100.000 – 499.999 Einwohner“ knapp hinter dem Ortenaukreis (Baden-Württemberg) Platz 2. Im Gesamtranking ist der Kreis Wesel 9. von insgesamt 1409 Teilnehmerkommunen in ganz Deutschland.