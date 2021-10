Afghanisches Mädchen Bibi Hawar ist wieder zur OP in Moers

Moers. Ein afghanisches Mädchen, das vor zwei Jahren in Moers operiert wurde, kam nun ein zweites Mal nach Deutschland. Es hat eine Entzündung gegeben.

Bibi Hawar, das kleine afghanische Mädchen, das vor zwei Jahren auf Vermittlung der humanitären Hilfsorganisation KBU (Kinder brauchen uns e.V.) im St. Josef Krankenhaus wegen einer Knochenentzündung nach einem neun Monate alten Oberschenkelbruch operiert wurde, kam ein zweites Mal nach Deutschland. Das kleine Mädchen, dessen Bein durch die Operation im Krankenhaus in Moers vor einer Amputation gerettet werde konnte, kam jetzt mit einer Entzündung im Fuß zu Dr. Michael Jonas, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Traumatologie und seinem Team. Das teilt die Klinik mit.

„Die Operation ist sehr gut verlaufen, so dass Bibi schon wieder in ihre Gastfamilie gehen kann“, so Oberarzt Benjamin Weidle, den die Kleine besonders ins Herz geschlossen hat. Bibi, die bereits gut mit Krücken laufen kann, lächelt. „Sie lächelt fast den ganzen Tag“, so Schwester Kathrin Isermann: „Bibi fühlt sich hier sehr wohl und wir haben das kleine Mädchen schon vor zwei Jahren ins Herz geschlossen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland