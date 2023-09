Ärger um Unfallschwerpunkt in Moers: „Besorgniserregend“

An der Rheinberger Straße in Moers hat sich zuletzt die Zahl der Unfälle gehäuft.

Moers. Neue Zahlen zeigen einen enormen Anstieg der Unfallzahl an einer wichtigen Straße in Moers. Die Grünen rufen die Stadt nun zum Handeln auf.

Die erhöhten Unfallzahlen an der Rheinberger Straße im Bereich zwischen Krankenhaus Bethanien und der Verbandstraße nimmt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Anlass für eine Anfrage an die Verwaltung: „Welche konkreten Maßnahmen wird die Verwaltung der Stadt Moers ergreifen um das Unfallrisiko im genannten Bereich zu minimieren?“

Die Grünen stützen sich dabei auf die Auswertung der Unfallzahlen durch das Instituts PTV VISTAD, die sie der Anfrage beigelegt haben. Demnach gab es 13 Unfälle im Jahr 2021. Auf 24 Unfälle stieg die Zahl 2022 mit drei schwer und 26 leicht verletzten Personen. Die Grünen werten das als „enormen Anstieg“ und „besorgniserregend“. Jüngst habe sich erneut ein Unfall ereignet, der den Einsatz eines Rettungswagens erfordert hat.

Durch die Umwandlung der ehemals landwirtschaftlichen Fläche in ein Nahversorgungszentrum, so die Grünen, habe sich die Verkehrssituation in diesem Bereich der Rheinberger Straße massiv verändert. Das deutlich erhöhte Verkehrsaufkommen und die An- und Abfahrt zum Edeka-Parkplatz führten immer wieder zu Unfällen. Noch immer sei hier eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h zulässig. Dies trage auf keinen Fall zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei.

