Ärger um nicht genehmigte Filmaufnahmen in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Der Kamp-Lintforter Bürgermeister rügt einen Fernsehsender für Aufnahmen über einen Rechtsextremisten. Es kam zu Aggressionen in der Innenstadt.

Der Kamp-Lintforter Bürgermeister Christoph Landscheidt rügt Filmaufnahmen, die ein Filmteam in der Kamp-Lintforter Innenstadt durchgeführt hat. In einem Brief vom 27. Oktober an den Sender 3SAT, der der NRZ vorliegt, schreibt er: „Unter Bezugnahme auf die gestrigen Filmdreharbeiten, die von lhrem Fernsehteam unter der Leitung der Moderatorin Frau Mo Asumang in der Innenstadt von Kamp-Lintfort durchgeführt wurden, missbillige ich aufs schärfste das unmögliche Vorgehen lhres Fernsehteams in unserer Stadt.“

Und weiter schreibt der Bürgermeister: Das Fernsehteam habe den „für seine rechtsextreme Gesinnung bekannten“ Kevin G. dabei gefilmt, „wie er auf einem Quad mit dem amtlichen Kennzeichen ,MO-AH1933’ eine Straße mitten in der belebten Innenstadt auf- und abfuhr.“ Landscheidt: „An dem Quad waren dabei vier Reichskriegsflaggen, eine Kriegsgösch und eine National- und Handelsflagge angebracht.“

Die Stimmung habe sich aufgeheizt

Während der Dreharbeiten seien etwa 150 Passanten angezogen worden. Dabei habe es sich laut Polizeibericht größtenteils um einen Personenkreis gehandelt, der einen Migrationshintergrund aufweise, heißt es in dem Brief.

Wie Landscheidt weiter ausführt, habe sich die Stimmung aufgeheizt, die Menschenmenge sei zunehmend aggressiv geworden. Der Bürgermeister schreibt ferner von einem Platzverweis. „Schlimmeres konnte nur durch den Einsatz der Polizei verhindert werden.“ Das aufgenommene Material solle Teil einer Dokumentation zum Thema Rassismus werden, habe man erklärt.

Es gab keine Drehgenehmigung

„Die Dreharbeiten auf öffentlicher Fläche wurden beim hiesigen Ordnungsamt weder vorher angezeigt, noch wurden erforderliche Drehgenehmigungen nach §29 STVO eingeholt.“ Es sei eine sehr gefährliche Situation für die öffentliche Sicherheit und Ordnung entstanden, die nur durch das Einschreiten der Polizei habe verhindert werden können.

Er widerspreche ausdrücklich der Veröffentlichung des auf diese Weise erlangten Filmmaterials, schreibt Bürgermeister Landscheidt. Die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten und die Einleitung weiterer rechtlicher Schritte behalte er sich vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland