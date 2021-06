Anmeldung und Änderungswünsche für die Kita und die Tagespflege gehen jetzt in Kamp-Lintfort online.

Kindertagesstätten Änderungen bei der Kita-Online-Anmeldung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Ab Juli gelten zwei Neuerungen für Eltern in Kamp-Lintfort, die ihre Kinder für eine Kindertagesstätte oder für die Tagespflege anmelden wollen.

Ab Anfang Juli 2021 wird es für Eltern in Kamp-Lintfort zwei wesentliche Änderungen im Hinblick auf die Online-Registrierung von Betreuungswünschen geben. Diese Änderungen betreffen sowohl die Kindertagespflege, als auch den Bereich der Kindertagesstätten. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

So sind Anmeldewünsche für die Kindertagespflege ab Juli ebenfalls online vorzunehmen. Anders als bisher erfolgt die Einladung zu einem persönlichen Gespräch erst im Anschluss an die Online-Registrierung. Das Anmeldeverfahren für einen Platz in einer der Kamp-Lintforter Kindertagesstätten ist bereits seit mehreren Jahren auf ein Online-Verfahren umgestellt.

Neu ist nun, dass Eltern Änderungswünsche nach erfolgter Registrierung eigenständig vornehmen können. Diese Möglichkeit besteht jeweils bis zum 15. Dezember vor Beginn der angestrebten Kitaaufnahme. Die Möglichkeit zur nachträglichen Änderung von Angaben steht auch den Eltern, die sich für einen Tagespflegeplatz interessieren, zur Verfügung.

Anmeldungen für Tagespflege-Online (TPF-Online) und für Kita-Online können unter www.kamp-lintfort.de/kita-online vorgenommen werden. Eltern ohne Internetzugang können sich beim Jugendamt melden.

