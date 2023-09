Adventsmarkt am Kloster Kamp: Das sind die Planungen

Glühwein und Reibekuchen: Die St. Josef Schützenbruderschaft Kloster Kamp plant bereits den Adventsmarkt. Eine wichtige Sache wird noch gesucht.

Kamp-Lintfort. Die St. Josef Schützenbruderschaft Kloster Kamp wird wieder den beliebten Adventsmarkt vor der traumhaften Kulisse des Kloster Kamps ausrichten, die Vorbereitungen sind gestartet. Traditionell findet der Adventmarkt am Samstag und Sonntag des dritten Adventswochenendes statt. Das Vorstandsteam trifft sich Mitte September mit den bekannten Standbetreibern und bietet auch neuen Interessenten die Möglichkeit, am Vortreffen teilzunehmen.

Wie bereits in den vielen Jahren zuvor, werden die Erlöse für gemeinnützige Projekte gespendet. Viele Bruderschaftsmitglieder betreiben die Hütten in Eigenregie, dabei werden Glühwein, Eierpunsch und die beliebte heiße Oma sowie frische Waffeln, Kuchen, Reibekuchen und Würstchen vom Grill angeboten. Ergänzt wird das Angebot durch Unterstützung von den KFD-Damen, Lions-Hilfswerk, Rotary Club, Kindergarten Spatzennest, Kamper Jugend sowie weiteren Vereinen und Gewerbetreibenden in und um Kamp-Lintfort, die die besondere Atmosphäre auf dem Kamper Berg schätzen und großzügig die Spendenprojekte unterstützen.

Kamp-Lintforter Adventsmarkt: Diese Einrichtungen sind Spendenempfänger

Aufgrund sehr vieler Stunden ehrenamtlicher Arbeit in der Vor- und Nachbereitung sowie während des Adventsmarktes oder auch im Hintergrund, konnten jährlich hohe Erlöse erzielt werden. Spendengelder von insgesamt 15.000 Euro aus den Erlösen des Adventsmarktes 2022 wurden im Rahmen des Schützenfestes im Juni 2023 übergeben. Den symbolischen Scheck über jeweils 5000 Euro erhielten das Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg, der Verein Klartext für Kinder in Moers sowie die Moldawien-Hilfe mit dem Verein „Hilfe für Copceac e.V.“. Die Spendenempfänger waren sichtlich gerührt von den hohen Summen.

Der Adventsmarkt 2023 ist geöffnet am Samstag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. Der Abteiplatz füllt sich besonders in den späten Nachmittags- und Abendstunden mit sehr vielen Besuchern. Etwas ruhiger geht es am frühen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen zu. Das detaillierte Rahmenprogramm wird derzeit abgestimmt und unter www.adventsmarkt-kamp.de veröffentlicht. Gesucht wird noch ein großer Tannenbaum, der in der Mitte des Abteiplatzes stehen darf. Wer hat eine schöne große Tanne von mindestens sechs Metern Höhe im gut erreichbaren Garten, die Mitte/Ende November gefällt werden könnte? Die Bruderschaft würde sich über ein Baumspende freuen. Angebote – möglichst mit einen Foto an st.josef@bruderschaft-kloster-kamp.de.

