ADFC-Fahrradklima-Test: Moers bleibt konstant schlecht

Auch in Moers wird beim ADFC-Fahrradklima-Test Kritik am Zustand der Radwege geübt.

Moers. Beim ADFC-Fahrradklima-Test erhält Moers wieder nur die Schulnote „ausreichend“. Wofür die Teilnehmer sogar ein „mangelhaft“ verteilen.

Beim aktuellen ADFC-Fahrradklima-Test schneidet Moers im bundes- und landesweiten Vergleich wie schon bereits 2020 nur mit der Schulnote „ausreichend“ (4,1) ab. Seit 2012 hat sich die Grafenstadt damit von 3,6 um insgesamt eine halbe Note verschlechtert. In der Kategorie der Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern belegt Moers dieses Mal bundesweit Platz 22 von insgesamt 40 vergleichbaren Städten, die an der Umfrage teilgenommen haben. Landesweit sieht das Ergebnis schon etwas besser aus – hier liegt die Grafenstadt auf Platz sieben von insgesamt 15 Städten.

239 Moerserinnen und Moerser haben von September bis November 2022 auf die Fragen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) geantwortet. Bei der Analyse der Stärken und Schwächen ergibt sich nach der Auswertung folgendes Bild:

Die besten Noten erhält Moers für die Erreichbarkeit des Stadtzentrums (2,5), das Radfahren durch Alt und Jung (2,8) und die Möglichkeit des zügigen Radfahrens (2,9). Ein glattes „mangelhaft“ stellen die Teilnehmer der Stadt hingegen bei der Führung durch Baustellen aus, eine 4,9 gibt es für die Fahrradmitnahme in Bus und Bahn und gleich drei mal wird die 4,8 verteilt: In der Kritik stehen hier die Abstimmung der Ampelschaltungen für Radfahrer, die Breite der Radwege und die Oberfläche der Radwege.

In der Auswertung der Umfrage wird auch die Entwicklung von Fahrrad- und Verkehrsklima, Stellenwert des Radfahrens in der Stadt, Sicherheit und Komfort der Radfahrer sowie die Infrastruktur und das Radverkehrsnetz seit 2012 beurteilt. Mit Blick auf die Zahlen aus 2020 haben sich hier – wenn auch nur von einer glatten fünf auf eine 4,7 – die Falschparkerkontrolle auf Radwegen und die Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung verbessert. Auch das zügige Radfahren konnte um ein Plus von 0,2 wieder eine 2,9 erreichen. Verschlechtert hat sich in der Grafenstadt offenbar der Winterdienst auf Radwegen – hier gab es in 2022 nur eine 4,4 (2020: 4,0).

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist nach eigenen Angaben eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und fand 2022 zum zehnten Mal statt. Insgesamt nahmen nach Angaben des ADFC rund 245.000 Radfahrende teil – ein neuer Rekord. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert den ADFC-Fahrradklima-Test aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans.

