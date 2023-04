ADFC-Fahrradklima-Test 2022: So schneidet Kamp-Lintfort ab

Kamp-Lintfort. Wie fahrradfreundlich ist Kamp-Lintfort? Wofür die Stadt von Befragten die Note 2,0 erhält - und wo Kamp-Lintfort besonders schlecht abschneidet.

Kamp-Lintfort hat beim ADFC-Fahrradklima-Test 2022 die Schulnote 3,6 erreicht. Im Vergleich zu anderen Städten ähnlicher Größe (20.000 bis 50.000 Einwohner) liegt die Hochschulstadt damit bundesweit auf Platz 67 von 447, NRW-weit immerhin auf Platz 28 von 125 vergleichbaren Städten.

Kamp-Lintfort war in diesem Jahr erstmals dabei. Insgesamt fand der Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs bereits zum zehnten Mal statt. Die Ergebnisse sollen Städten und Gemeinden dabei helfen, ihre Fahrradfreundlichkeit zu bestimmen und zu verbessern. 74 Bürgerinnen und Bürger nahmen in Kamp-Lintfort an der Befragung teil.

Lesen Sie auch: Kamp-Lintfort: So gelingt der Start in die Fahrradsaison

Besonders gute Noten erreicht Kamp-Lintfort in den Rubriken Erreichbarkeit des Stadtzentrums (2,0), zügiges Radfahren (2,4) und geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung (2,5). Hier liegt die Stadt im Vergleich über dem Durchschnitt. Nachholbedarf gibt es hingegen offensichtlich für die Radwegführung an Baustellen (4,3), Fahrradmitnahme in Bus und Bahn (4,5) und bei der Oberfläche der Radwege.

Wenn es um den Stellenwert des Radfahrens in Kamp-Lintfort geht, bewegen sich die Noten weitestgehend im Mittelfeld. Die vorgegebenen Aussagen „Bei uns macht Radfahren Spaß“ bewerten die Teilnehmenden mit einer 3,1. Nachholbedarf gibt es offensichtlich – trotz zuletzt auch seitens der Politik verstärkter Bemühungen für den Umstieg aufs Fahrrad zu werben – bei der Öffentlichkeitsarbeit: Mit einem glatten „ausreichend“ bewerten die Befragten im Schnitt die Aussage: „Bei uns wird viel für das Radfahren geworben.“ Nur eine 4,2 im Schnitt gibt es für die Überwachung der Stadt, dass Autos nicht auf Radwegen parken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland