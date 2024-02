Achtung, Kröten! Retter in Moers und Umland dringend gesucht

Moers/Neukirchen-Vluyn Der Naturschutzbund Moers/Neukirchen-Vluyn sucht wieder Unterstützer zur Rettung von Amphibien. Welche Tiere bereits jetzt schon unterwegs sind.

Im Winter und Frühjahr haben die Aktiven beim Naturschutzbund Kreis Wesel (Nabu) jede Menge Arbeit. Auch die Mitglieder der Ortsgruppe Moers/Neukirchen-Vluyn: Sie verpassen noch bis Ende Februar Kopfweiden einen frischen Schnitt, rund 120 werden es sein. Darüber hinaus starten am Samstag, 10. Februar, die Aufbau-Arbeiten für die Schutzzäune während der Krötenwanderung. Beide Teams können noch Verstärkung brauchen.

Ein Kernteam aus acht bis zehn Leuten kümmere sich um die Weiden, weiß Harald Fielenbach, Sprecher der Ortsgruppe. „Sie schneiden die Bäume fachgerecht und mit entsprechender Ausrüstung.“ Hilfe erfährt die Kopfbaum-Gruppe dabei teils von den Landwirten. Außerdem schickte der Bundesfreiwilligendienst jetzt zum dritten Mal einen Ehrenamtlichen zur Verstärkung.

Kopfweiden in Moers und Neukirchen-Vluyn: Lebensraum für viele Tiere

Die Kopfweiden werden bereits seit den 70er Jahren im Kreis Wesel geschnitten. Damals drohten sie zu verkommen und auseinanderzubrechen, weil keiner sie mehr stutzte. Vor allem durch den verstorbenen Erich Staudt, dem „Kopfweiden-Papst“ des Nabu Kreis Wesel, lernte man den Wert der Bäume wieder zu schätzen. „Früher wurden die Zweige als Korbflecht-Material genutzt. Heute weiß man, dass die Weiden zahllosen Vögeln und Insekten Lebensraum bieten. Der Steinkauz nutzt beispielsweise alte Löcher zum Brüten, auch Fledermäuse wohnen gern in den knorrigen Bäumen“, berichtet Fielenbach. Als wichtiges landschaftsprägendes Element des Niederrheins sei die Kopfweide nicht umsonst im Wappen des Kreises Wesel verewigt.

Noch bis Ende Februar 2024 bekommen die Kopfweiden in Moers und Neukirchen-Vluyn einen frischen Schnitt. Foto: Harald Fielenbach

Thema Krötenwanderung zu den Laichgewässern: Auch hier leistet der Nabu seit Jahrzehnten wichtige Arbeit. „Die Molche sind schon vereinzelt unterwegs“, hat Fielenbach festgestellt. Hauptsächlich sind es Teichmolche, Erdkröten und Grasfrösche, die die Naturschützer vor dem tödlichen Straßenverkehr retten. „Die Tiere setzen sich am liebsten auf den Asphalt, weil sie dann ihre Laich-Partner besser sehen. Das wurde ihnen früher oft zum Verhängnis“, so Fielenbach.

Krötenwanderung in Moers und Neukirchen-Vluyn: Hier entstehen Zäune

Am Littardweg sind es 1,5 Kilometer Schutzzaun, die in nächster Zeit aufgebaut werden. Die Kröten fallen dann bei der Suche nach einem Straßenübergang in Eimer, in denen sie die Helfer zweimal täglich über die Straße bringen. Allein am Littardweg werden so jährlich etwa 2100 Amphibien gerettet. Ein weiterer Zaun entsteht am Schwafheimer Meer in Moers. In der Neukirchener Dong sperrt die Stadt wieder einen Weg für ca. acht Wochen (dazu folgt noch eine Mitteilung). Harald Fielenbach regt an: „Amphibienretter könnten auch Eltern mit Kindern sein, die auf diesem Wege etwas über Naturschutz lernen.“

Kröten-Rettung und Co. in Moers und Neukirchen-Vluyn: So kann man helfen

Interessierte am Amphibienschutz und Zaunaufbau melden sich unter T. 01511/817 10 10 (Ulla Böing). Helfer fürs Kopfbaumschneiden: T. 01575/23 42 654 (Werner Dankers) oder unter 01516/14 94 138 (Harald Fielenbach).

Ehrenamtliche können sich auch am 10. Februar, 9.30 Uhr, am Samannshof am Littardweg einfinden, möglichst mit Warnweste ausgestattet.

Der Nabu im Kreis Wesel hat 10.000 Mitglieder, die Tendenz ist steigend.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland