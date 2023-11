Abfall in Moers: Enni übernimmt 2024 Abfuhr von Schönmackers

Moers. Dienstleister Enni kümmert sich in Moers 2024 auch um die gelben Tonnen und Säcke. Was sich sonst noch ändert und welche Post bald ankommt.

55.000 Abfallkalender verschickt die Enni Stadt & Service Niederrhein ab dem 27. November per Post an alle Haushalte. Tanja Neervort, Leiterin der Enni-Kundenzentren, weiß, dass wie jedes Jahr viele Moerser schon jetzt auf ihr Exemplar warten.

„Der Kalender hat sich längst als Familienplaner etabliert und in vielen Haushalten einen festen Platz an der Wand.“ Denn Moerser haben damit nicht nur Abfuhrtermine und einige große Stadt-Events im Blick, sondern können auch ihr Familienleben organisieren. „Es lohnt sich auch in der Neuauflage erneut, genau hinzuschauen“, empfiehlt Neervort, da es 2024 Veränderungen und neue Angebote gebe. So habe der zuständige Abteilungsleiter Ulrich Kempken erneut auch Touren angepasst, auch weil Enni jetzt die Abfuhr der Verpackungsabfälle für die Dualen Systeme übernimmt. „Hierdurch erfolgt die Abfuhr in einigen Straße zu anderen als den gewohnten Wochentagen.“

Der Abfallkalender ist heute für viele Moerser ein Alltagshelfer, der neben den übersichtlichen Abfuhrterminen auch Informationen etwa zur Weihnachtsbaumabfuhr, zur Straßenreinigung oder zur Entsorgung von Sperrgut gibt. Auch Sonderaktionen, wie die Laubsammlung an mobilen Standorten, sind hier aufgeführt.

Neu: Ab 2024 übernimmt Enni in Moers laut Mitteilung die Abfuhr der gelben Säcke und Tonnen von der Firma Schönmackers. „Die notwendigen Abholkarten für gelbe Säcke gibt es dann weiter über Schönmackers“, sei Enni laut Kempken nun aber für alles andere um die Sammlung von Verpackungsabfällen zuständig.

So oft werden ab 2024 Altkleider gesammelt

Neu auch: Kempken hat die Altkleidersammlung an Haustüren neu aufgestellt. Sein Team holt alte Kleider oder Schuhe jetzt bis zu viermal pro Jahr direkt bei Kunden ab. „Hierzu müssen Kunden den Bedarf lediglich über unserer Internetseite anmelden und die nicht mehr benötigten Kleidungsstücke in Abfallsäcken am zugewiesenen Abfuhrtag einfach an die Straße stellen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland