Ab Montag gibt es Lollis für Kamp-Lintforter Grundschüler

Ein Röhrchen für alle Lollis einer Lerngruppe: So geht das ab Montag in den Grundschulen.

Kamp-Lintfort. Auch von Kamp-Lintfort startet eine Sammeltour. Tests von neun Schulen kommen so nach Mönchengladbach. Fahrt folgt einem ausgeklügelten System.

Auf immer wieder neue Situationen zu reagieren, seien die Schulleiter mittlerweile gewohnt, aber es auch langsam leid, stellt der Beigeordnete Christoph Müllmann fest. Insofern hatte er für die Kamp-Lintforter Rektoren Verständnis, die den Lolli-Tests zunächst skeptisch gegenüber standen. Schließlich hatte sich das Schnelltest-System gerade erst eingespielt.

Die Vor- und Nachteile

„Aber die Lollis sind einfacher und besser. Sie sind genauer. Der Schnelltest ist schneller, aber ungenauer“, findet er. Und konnte wohl auch Überzeugungsarbeit leisten. Kamp-Lintfort ist dabei. Ungefähr 3800 Schulstandorte und involvierte Labore wurden vom Land NRW nun in einem aufwendigen Logistikkonzept so verknüpft, dass die an den Schulen eingesammelten Speichelproben effizient zu nahe gelegenen Laboren gelangen und dort ausgewertet werden.

Eine Tour übernimmt dabei auch Kamp-Lintfort. Morgens um neun startet eine Mitarbeiterin des Panoramabades, die wegen der coronabedingten Schließung sonst in Kurzarbeit wäre, an der Ebertschule und holt auf ihrer Tour an neun Schulen über Neukirchen-Vluyn und Krefeld die Proben ein. Ziel ist ein Labor in Mönchengladbach. Das soll die Pool-Tests bis zum Abend, spätestens jedoch bis zum nächsten Morgen sechs Uhr ausgewertet haben. Die Kosten für die Touren übernimmt laut Müllmann das Land NRW.

„Drei Stunden und vierundzwanzig Minuten“ dauert die Tour laut Peter Friedhoff vom Schulamt. Das habe eine Testfahrt gezeigt. Das zu wissen sei wichtig, denn das Verfahren sei minutiös geplant.

Nach dem Test ist vor dem Test

Der Nachteil der Pool-Testung, bei der alle Lollis einer Lerngruppe zusammen geworfen werden: Ist der Test positiv, gilt es mit einem neuen Test herauszufinden, wer es denn genau war. Dafür haben die Eltern daheim noch einen Einzeltest, der dann Gewissheit gebe, wer genau aus der Gruppe es war. Das weitere Verfahren liege dann beim Gesundheitsamt. In der Zwischenzeit, sagt Müllmann, müssten die Eltern aller Kinder der Lerngruppe „nicht auf Verdacht in Quarantäne“, sondern nur die, deren Kind im zweiten Anlauf positiv getestet wird.

