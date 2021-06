Ab Mittwoch hat Kamp-Lintfort einen eigenen Strand

Die Gastronomen Leonardo Oddone, links, und Michael Kaswurm, haben die Schirmbar am ABC Palast komplett umgebaut.

Kamp-Lintfort. Das ABC by. öffnet: Michael Kaswurm und Leonardo Oddone haben die Schirmbar am ABC Palast umgekrempelt und laden nun zu Tapas ein.

. Ein kleiner Urlaub für zwischendurch gefällig? Los geht’s ab Mittwoch, 23. Juni im ABC by., im ehemaligen Pavillon am ABC Palast. In chilliger Atmosphäre können Besucher von 16.30 bis 24 Uhr Tapas, Weine, Cocktails und Gin genießen. Draußen gibt es sogar einen „Sandstrand“ mit Liegestühlen, um den Feierabend bei einem guten Gläschen zu genießen.

Am Wochenende sperren die Gastronomen, die auch das 19 by Michi & Leo am Golfplatz Kloster Kamp betreiben, schon mal für geladene Gäste auf. Jeweils hundert Personen können dann probesitzen. „Wir freuen uns riesig, dass es losgeht“, sagt Michael Kaswurm. Vor lauter Vorfreude haben sie sich die Mühe gemacht, die Einladungen für das „Grand Opening“ mit der Hand zu schreiben.

Geöffnet wird das ABC by., Ringstraße 130, von mittwochs bis sonntags, 16.30 bis 24 Uhr sein. Um Reservierungen wird gebeten. Draußen gibt es 70, drinnen 50 Plätze.

