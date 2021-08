Ab dem Kreuz Moers Richtung Krefeld wird am Wochenende auf der A57 gearbeitet.

Autobahn in Moers A57 zwischen Moers und Krefeld am Wochenende nur einspurig

Moers. Die Autobahn GmbH Rheinland kündigt für das kommende Wochenende auf zwei Abschnitten Arbeiten auf der Autobahn 57 an. Die Fahrbahn wird repariert.

Auf der A57 steht den Verkehrsteilnehmern am Samstag, 7., und Sonntag, 8. August, jeweils von 6 bis 19 Uhr nur eine von zwei Fahrspuren zur Verfügung: In Fahrtrichtung Köln betrifft das den Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Moers und der Ausfahrt Krefeld-Gartenstadt, in Fahrtrichtung Nijmegen den Abschnitt zwischen den Krefeld-Zentrum und Moers-Kapellen.

Die Autobahn GmbH Rheinland repariert in dieser Zeit die Fahrbahn. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und können deshalb kurzfristig verschoben werden, heißt es.

