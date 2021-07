Weil ein Schwertransporter defekt ist, kommt es am Kreuz Moers auf den Autobahnen 40 und 57 zu vielen Staus und Verzögerungen.

Straßenverkehr A57: Schwertransporter sorgt für Sperrung am Kreuz Moers

Moers. Weil der Auflieger eines Schwertransporters gebrochen ist, geht am Kreuz Moers so gut wie nichts. Womit Pendler in diesem Bereich rechnen müssen.

Ein mit einem 80 Meter langen Windflügel beladener Schwertransporter ist am frühen Montagmorgen am Kreuz Moers zum Stehen gekommen. Der Auflieger des Transporters sei gebrochen, teilte die zuständige Autobahnpolizei in Düsseldorf mit.

Weil der Schwertransporter nicht weiterfahren kann, muss der Flügel der Windanlage umgeladen werden. "Wir rechnen damit, dass sich das bis in den Nachmittag ziehen wird. Autofahrer sollten Geduld mitbringen", sagt ein Polizeisprecher.

A57 und A40 betroffen: Autobahnpolizei empfiehlt Umleitung

Aufgrund des defekten Schwertransporters sind sowohl die A57 als auch die A40 betroffen. Aus Richtung Köln kommen Autofahrer derzeit nicht auf die A40 nach Venlo. Von der A40 aus Richtung Dortmund ist die Zufahrt auf die A57 Richtung Köln gesperrt. Die Polizei warnt in diesem Bereich vor Staus und Verzögerungen.

Dies werde auch den ganzen Tag andauern, teilte die Autobahnpolizei mit. Daher wird "eine weitreichende Umleitung empfohlen."

